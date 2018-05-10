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Медведев повысит пенсионный возраст в России

«Прежние рамки [выхода на пенсию] принимались очень давно — в 30-е годы прошлого века, средняя продолжительность жизни в тот период была в районе 40 лет, а сейчас жизнь изменилась в лучшую сторону», заявил господин премьер-министр России.

10.05.2018 Фото: Кремлин.ру 20 коммент.

Медведев повысит пенсионный возраст в России

Дмитрий Медведев поднимет пенсионный возраст в России. Обещает повысить аккуратно

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что предстоит принять решение об увеличении пенсионного возраста. При этом он предупредил, что оно будет взвешенным и аккуратным, кабмин подготовит предложения по развитию пенсионной системы в самое ближайшее время, пишет ТАСС.
«Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста», — заявил Медведев, выступая на пленарном заседании в Госдуме. Он пояснил, что «прежние рамки [выхода на пенсию] принимались очень давно — в 30-е годы прошлого века, средняя продолжительность жизни в тот период была в районе 40 лет». «С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону, у нас изменились и условия, и возможности, и желания людей трудиться, и период активной жизни, поэтому решение принимать необходимо», — заявил и. о. главы кабмина.

При этом он подчеркнул: «Но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно, принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде». По мнению Медведева, «все эти факторы необходимо учитывать».

«С другой стороны, конечно, нельзя разбалансировать пенсионную систему. На систему все сильнее влияют демографические изменения, и правительство (и будущее правительство) должно обязательно все это учитывать», — подчеркнул и. о. премьера. По его оценке, «система наша не идеальна, она требует совершенствования, поэтому этот факт тоже нужно принимать в расчет». Он также указал, что необходимо учитывать регулярную индексацию пенсий, напомнив, что «президентом поставлена задача, чтобы индексация пенсий происходила упреждающими темпами, мы обязаны это обеспечить».

«Все эти факторы должны учитываться при принятии решений о пенсионном возрасте. Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет с Государственную думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть», — обратился к депутатам и. о. главы кабмина, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

 


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(20) Комментариев

  1. Аноним

    Шах и мат :-D
    Вата, огребайте не отходя от кассы :-D

    Thumb up 53 Thumb down 22

  2. Поросёнок Пётр

    Господин премьер-министр России совершенно прав, пенсии вообще нужно отменить, одни расходы для государства с пенсиями этими и оставить оные только государевым людям и военным, как это было в годы Российской Империи, а все остальные холопы и без пенсий вполне могут прожить натуральных хозяйством.

    Thumb up 43 Thumb down 10

    • Аноним

      Холопы в своих детей вкладывали, как в капитал.
      И обычно не прогадывали. А сейчас есть такой лесбиянский анекдот — » ну вот я помираю, а пить то и не хочется».

      Thumb up 5 Thumb down 13

  3. Аноним

    За что боролись на то и на поролись за шесть лет все соки выпьет со своим штабом министров

    Thumb up 44 Thumb down 11

    • Аноним

      Вы уж определитесь соки у вас таки есть или уже выпиты, разваливать что еще есть или уже все развалено.
      Насчет нагулянного жирка то же самое =)

      Thumb up 12 Thumb down 19

      • Аноним

        вполне упитанные такие страдальцы и борцуны… Пальцы на руках лишь похудели, но это от пасквилей, которые пишутся не переставая, да голос осип от призывов! :-D

        Thumb up 8 Thumb down 5

    • Аноним

      Не 6 лет а всю оставшуюся жизнь

      Thumb up 6 Thumb down 2

  4. Аноним

    С шаманом не страшно пройти эти 6 лет здесь *IN LOVE*

    Thumb up 11 Thumb down 8

    • Человек

      Аноним — ну спасибо за комплимент,не ожидал.
      Так что со мной хоть за водой,хоть по воду,главное чтобы желание было.
      Человек —— *IN LOVE*

      Thumb up 0 Thumb down 11

  5. Аноним

    Медведев ( читай Путин , ибо нефиг )

    Thumb up 16 Thumb down 4

  6. Аноним

    Патриотами насилие нравится. :-D Зато будет о чем на кухне шептатся :-D :-D :-D

    Thumb up 14 Thumb down 6

  7. Гость

    Хватит гулять! Работать пора! ;)

    Thumb up 8 Thumb down 8

  8. Аноним

    Работают рабы.А просто достойно жить, а? И потрудится можно,не? Мышление раба.

    Thumb up 9 Thumb down 5

    • Аноним

      работают все честные и порядочные люди, даже на пенсии, а вот лодыри и подлецы, присосавшиеся к трудящимся, должны осуждаться и изгоняться обществом. Рабы в России теперь лишь идей! :-D

      Thumb up 5 Thumb down 6

  9. Аноним

    А все перед выборами почему-то думали, что «Новое правительство» повысит налоги для богатых.

    Хороший предвыборный лозунг для следующих выборов:
    Я иду на выборы, чтобы с помощью нового-старого правительства повысить пенсионный возраст.

    Thumb up 16 Thumb down 3

  10. Ириска

    Денег нет, но вы держитесь! Поднять пенсионный возраст, чтоб до него никто дожить не смог! Отличный премьер! Отличный президент! Так держать! Загоните народ в гроб! По моему надо было всё таки их распустить…..У Медведева вечно бредовые идет

    Thumb up 20 Thumb down 4

  12. Аноним

    Новые майские указы Путина оплатят пенсионеры, которым передвинут срок выхода на пенсию, поближе к дате смерти. Возраст дожития слишком велик, надо сокращать. :-!
    Вводятся нон-стопом все новые и новые платежи, растут тарифы — все это как раз в целях «изыскания средств» на очередные путинские завиральные указы. Вы сами их и оплатите. Из своего же собственного кармана, а как вы хотели?
    Каждый народ достоин своего правительства. Вы голосовали за Путина? Значит, вы голосовали и за Медведева, и за Ротенбергов, и за яхты, виллы и сатанеющих от безнаказанности отпрысков владетельных господ. Вы голосовали за свою нищету, вы украли будущее у своих собственных детей. Вы же голосовали и за две войны, смысл которых вам никто не объяснил, а вам и не надо. Когда от всенародной любви в один миг вы перейдете к справедливой ненависти к ним же, будет смысл задать вопрос в первую очередь самим себе — это вы ведь их выбирали, кто вам виноват? (с)

    Thumb up 8 Thumb down 4

  13. Новый мэр

    Плохо что для работы в правительстве справку от психов не обязательно предоставлять. Судя по фото не долечился

    Thumb up 7 Thumb down 2

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