Медведев повысит пенсионный возраст в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что предстоит принять решение об увеличении пенсионного возраста. При этом он предупредил, что оно будет взвешенным и аккуратным, кабмин подготовит предложения по развитию пенсионной системы в самое ближайшее время, пишет ТАСС.

«Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста», — заявил Медведев, выступая на пленарном заседании в Госдуме. Он пояснил, что «прежние рамки [выхода на пенсию] принимались очень давно — в 30-е годы прошлого века, средняя продолжительность жизни в тот период была в районе 40 лет». «С тех пор жизнь в стране изменилась, безусловно, в лучшую сторону, у нас изменились и условия, и возможности, и желания людей трудиться, и период активной жизни, поэтому решение принимать необходимо», — заявил и. о. главы кабмина.

При этом он подчеркнул: «Но, конечно, принимать аккуратно, взвешенно, принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде». По мнению Медведева, «все эти факторы необходимо учитывать».

«С другой стороны, конечно, нельзя разбалансировать пенсионную систему. На систему все сильнее влияют демографические изменения, и правительство (и будущее правительство) должно обязательно все это учитывать», — подчеркнул и. о. премьера. По его оценке, «система наша не идеальна, она требует совершенствования, поэтому этот факт тоже нужно принимать в расчет». Он также указал, что необходимо учитывать регулярную индексацию пенсий, напомнив, что «президентом поставлена задача, чтобы индексация пенсий происходила упреждающими темпами, мы обязаны это обеспечить».

«Все эти факторы должны учитываться при принятии решений о пенсионном возрасте. Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет с Государственную думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть», — обратился к депутатам и. о. главы кабмина, выступая на пленарном заседании в Госдуме.