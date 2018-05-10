КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2к квартиру
Продам 2-ую квартиру! 8- 9139286756 Людмила
Продам комнату в квартире!!!
Продам комнату в квартире!!!
продам
ПРОДАМ 3-ю КВАРТИРУ-86 кв.м.-ул.Пушкина,166 !ТОРГ!
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Бесплатное расписание движения выдают пассажирам водители автобусов в Бердске

Библию в 4 млн рублей оценил продавец на «Авито» в Новосибирске

Суд обязал Россию оплатить украинским компаниям потери в Крыму

Рискуют жизнью на дороге из-за неудобной «зебры» дети и старики в Бердске

Первая парусная регата стартует у берегов Бердска

Глава Роскомнадзора ждет сообщений в Telegram

Ножом в грудь дважды ударила мужа в День Победы пенсионерка в Бердске

75 млн рублей на строительство детсада в микрорайоне Южном дали Бердску

После ареста Hyundai Solaris должник вернул 400 тыс. рублей банку в Бердске

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Рискуют жизнью на дороге из-за неудобной «зебры» дети и старики в Бердске

При ремонте ул. Ленина перенесли пешеходный переход и остановку «Радиозавод». Люди продолжают переходить дорогу в привычном месте.

10.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев

Рискуют жизнью на дороге из за неудобной зебры дети и старики в Бердске

Члены совета старейшин доносят до власти проблемы бердчан

Реконструкцию ул. Ленина обсуждали на заседании совета старейшин в Бердске. Вернее, ремонт оставшегося участка: от ул. Герцена до ул. Спортивной.

Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», планируется проводить реконструкцию ул. Ленина поэтапно в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Первый этап — от ул. Герцена до ул. Кирова. Ориентировочный объем денежных средств 25 млн рублей. И второй этап — это от ул. Кирова до ул. Спортивной. На этот участок потребуется 42 млн рублей.

Член совета старейшин Полина Сенчило поинтересовалась у начальника управления градостроительства Федора Каравайцева, что будет с остановками и парковочными карманами на данном отрезке улицы.

— Раньше напротив лицея №6 был пешеходный переход. Когда перенесли остановку «Радиозавод» значительно дальше, сделали переход неудачно. Обратите внимание, дети все равно бегают в том месте, где раньше был переход. Очень удачный. Я тоже порой там перехожу. Потому что идти далеко, потом снова переходить и идти на ту сторону на остановку. Очень затратно людям пожилого возраста, а дети тем более не соблюдают правила. Очень неудачно остановки расположены, — отметила Полина Сенчило.

Не всегда хотелки можно воплотить в жизнь, есть нормативы, заметил старейшина Владимир Колотов.

— А если дети попадут под колеса?

— Для этого есть переходы.

— Так это очень неудачные переходы.

Старейшины отметили, что необходимо в проекте дальнейшей реконструкции ул. Ленина обратить внимание не только на пешеходные переходы, но и на парковочные карманы, так как от ДК до ул. Красная Сибирь их убрали, оставили только от ДК до ул. Свердлова.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск» Бесплатное расписание движения выдают пассажирам водители автобусов в Бердске Библию в 4 млн рублей оценил продавец на «Авито» в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика