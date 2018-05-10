Рискуют жизнью на дороге из-за неудобной «зебры» дети и старики в Бердске

Реконструкцию ул. Ленина обсуждали на заседании совета старейшин в Бердске. Вернее, ремонт оставшегося участка: от ул. Герцена до ул. Спортивной.

Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», планируется проводить реконструкцию ул. Ленина поэтапно в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Первый этап — от ул. Герцена до ул. Кирова. Ориентировочный объем денежных средств 25 млн рублей. И второй этап — это от ул. Кирова до ул. Спортивной. На этот участок потребуется 42 млн рублей.

Член совета старейшин Полина Сенчило поинтересовалась у начальника управления градостроительства Федора Каравайцева, что будет с остановками и парковочными карманами на данном отрезке улицы.

— Раньше напротив лицея №6 был пешеходный переход. Когда перенесли остановку «Радиозавод» значительно дальше, сделали переход неудачно. Обратите внимание, дети все равно бегают в том месте, где раньше был переход. Очень удачный. Я тоже порой там перехожу. Потому что идти далеко, потом снова переходить и идти на ту сторону на остановку. Очень затратно людям пожилого возраста, а дети тем более не соблюдают правила. Очень неудачно остановки расположены, — отметила Полина Сенчило.

Не всегда хотелки можно воплотить в жизнь, есть нормативы, заметил старейшина Владимир Колотов.

— А если дети попадут под колеса?

— Для этого есть переходы.

— Так это очень неудачные переходы.

Старейшины отметили, что необходимо в проекте дальнейшей реконструкции ул. Ленина обратить внимание не только на пешеходные переходы, но и на парковочные карманы, так как от ДК до ул. Красная Сибирь их убрали, оставили только от ДК до ул. Свердлова.