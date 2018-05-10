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Книги в тюрьму: акцию по сбору литературы для женской колонии объявил «Курьер. Среда. Бердск»

Отправить книги в места лишения свободы именно для женщин-заключенных предложили редакции в областном управлении ФСИН. Находящиеся за решеткой предпочитают романы.(УСЛОВИЯ АКЦИИ)

10.05.2018 Автор: Эржена Мансорунова Фото: Курьер. Среда. Бердск 9 коммент.

Книги в тюрьму: акцию по сбору литературы для женской колонии объявил «Курьер. Среда. Бердск»

В новосибирской женской колонии №9 обширная библиотека, но книг много не бывает

«Курьер. Среда. Бердск» объявляет благотворительную акцию «Книга в тюрьму» для исправительной колонии №9 — единственной в Новосибирской области, где содержатся впервые осужденные женщин.

Ежедневно, кроме выходных, с 10:00 до 18:00 мы ждем вас по адресам в Бердске: ул. К. Маркса 24, офис 2 и ул. Ленина, 38, допофис «Курьер. Среда. Бердск», а также в искитимском офисе редакции по ул. Вокзальной, 4, офис 27. Приветствуется художественная литература, стихи и романы. Не принимаются религиозные и политические книги, журналы и газеты. Просим вас, дорогие читатели, приносить книги в приемлемом состоянии, без сильных повреждений и плесени. Первый этап акции продлится до 20 апреля.

— В женской колонии на данный момент обширная библиотека, читать там очень любят, книги там, конечно, нужны. Лучше всего подойдет художественная литература, романы или стихи, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Юлия Перемитина, врио начальника пресс-службы главка ФСИН по Новосибирской области.

Чтение книг — одно из самых главных видов досуга в местах заключения. Книги помогают осужденным пережить тяжелый период, а также являются источником тепла и вдохновения.

Лимит наполнения женской колонии №9, которая находится на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, составляет 911 человек. Осужденные там разного возраста. Среди них есть женщины, не имеющие семьи, постоянного места жительства, страдающие различными заболеваниями. Заключенные трудоустроены в раскройном и швейном цехах.

Тюремная библиотека тоже становится рабочим местом. Например, экс-глава Бердска Илья Потапов, осужденный на 10 лет строго режима за взятки и другие коррупционные преступления, работает библиотекарем. И отчисляет из своего заработка деньги в счет погашения 500-миллионного штрафа. Правда, выплатить такую сумму он сможет более чем за 8000 лет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Узнаю руку мастера , а точнее мастеров .
    Решили помочь подруге ?
    Но за чужой счет .
    Что вы за люди , комиссию на бабки кинули , кстати , а кто там выиграл в конкурсе селфи на выборах ?

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  2. Читатель

    Я уж, было, прочитал заголовок как «За книги в тюрьму»… Такое время.

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  3. Аноним

    У заключенных есть родственники,вот и пусть им помогают.Нам достаточно того,что постоянно помогаем детям.А эти телки мало того,что жрут в колонии бесплатно и не платят за содержание,так вы еще для них и развлекаловки просите.Я их туда не загоняла

    Thumb up 20 Thumb down 5

  4. Аноним

    В каждой статье приплетают Потапова, может уже хватит? Пишите лучше как МАртьянов не вернул46 мил. и продругих которые отлеживаются в больницах и по году на больничных находятся и кто им их выписывают. А про ВЕдяшкину почему примеры не приводите? Украла 7 милл. у города и что? Можно было бы 7 квартир купить детям сиротам,а их в очереди в Новосибирской области 6 тыс.

    Thumb up 18 Thumb down 0

  5. Аноним

    Пусть вкалывают по 12 часов, и покупают себе книги.
    На воле-то им книги не нужны, заграница, выпивка да
    свобода. У меня 2-е детей, я должна мзду платить садику и
    школе, у меня вообще нет времени читать книги. Детей
    воспитываю, а эти—-читать захотели….пусть библию читают.

    Thumb up 14 Thumb down 2

  6. Аноним

    За что книги в тюрьму? Может для тюрьмы?

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  7. Аноним

    Такие статьи надо писать. На правах рекламы :-D

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  8. Аноним

    Ну что за люди! Не считаете приемлемым для себя помогать заключенным, пройдите мимо. Но кто-то, возможно, давно хотел избавиться от ненужных книг — почему бы и не сделать это таким образом? Никто же не просит покупать новые книги, урывая средства у собственной семьи.

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