На 5 минут раньше прогремел салют Победы-2018 в Бердске

Первые залпы салюта в честь Дня Победы прогреми сегодня, 9 мая, в Бердске в 21.55. При этом полицейские, охранявшие порядок в городском парке и на площади Горького, где проходили праздничные гуляния, рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что их ориентировали именно на это время. Однако во всех официальных программах значилось другое время — 22.00.

Люди высказывали недовольство. Хотя большинство пришло заранее, чтобы успеть посмотреть не только салют, но и вечернюю концертную программу на большой сцене на главной площади города. Опаздывающие все равно могли насладиться зрелищем. Практические всем, опрошенным «Курьер. Среда. Бердск», фейерверк понравился. Его назвали эффектным.

Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», для салюта Победы-2018 приготовили 40 снарядов. Но в некоторых из них было по нескольку залпов. Фейерверк длился около 3 минут.

Автор видео Анастасия Солодкова

Снаряды для победного фейерверка установили, как и прежде, на территории школы №9. Эта площадка оказалась самой удобной и безопасной. Чтобы не подвергать угрозе попадания пепла на соседние жилые дома, на этот раз снаряды разместили так, чтобы «останки» салюта летели в противоположную сторону, где нет жилья.

Судя по всему, в этом году предусмотрели беспрецедентные меры безопасности. Дорогу на ул. Островского в районе 9-й школы — от ул. Свердлова до ЦУМа — перекрыли. Территорию проезжей части и часть городского парка у кинотеатра «Орион» огородили и выставили полицейское оцепление.

Его сняли только после того, как организаторы салюта и директор школы №9 Вера Забелич убедились, что все снаряды выпущены, что ничего не взорвется и не загорится.

Бердчане несколькими потоками «утекали» после праздничного салюта по домам. Все дворы по периметру от парка были заставлены машинами. Люди расходились, обсуждая салют и прошедший праздник. В основном, все понравилось.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» подполковник полиции Сергей Миганов, серьезных происшествий 9 мая в Бердске не произошло. Ну, а у полиции дежурство продолжается. Ведь и некоторые бердчане еще праздную, несмотря на то, 10 мая — рабочий день.