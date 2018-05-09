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На 5 минут раньше прогремел салют Победы-2018 в Бердске

Это вызвало недовольство у публики. Хотя городской парк и площадь Горького были к тому времени полны народа. Для фейерверка приготовили 40 снарядов.(ВИДЕО, ФОТО)

9.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 7 коммент.

На 5 минут раньше прогремел салют Победы 2018 в Бердске

В Бердске прогремел салют

Первые залпы салюта в честь Дня Победы прогреми сегодня, 9 мая, в Бердске в 21.55. При этом полицейские, охранявшие порядок в городском парке и на площади Горького, где проходили праздничные гуляния, рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что их ориентировали именно на это время. Однако во всех официальных программах значилось другое время — 22.00.

Люди высказывали недовольство. Хотя большинство пришло заранее, чтобы успеть посмотреть не только салют, но и вечернюю концертную программу на большой сцене на главной площади города. Опаздывающие все равно могли насладиться зрелищем. Практические всем, опрошенным «Курьер. Среда. Бердск», фейерверк понравился. Его назвали эффектным.

На 5 минут раньше прогремел салют Победы 2018 в Бердске

В ожидании фейерверка

На 5 минут раньше прогремел салют Победы 2018 в Бердске

Зрители выбрали удобные места для просмотра фейерверка

Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», для салюта Победы-2018 приготовили 40 снарядов. Но в некоторых из них было по нескольку залпов. Фейерверк длился около 3 минут.

На 5 минут раньше прогремел салют Победы 2018 в Бердске

40 снарядов приготовили для салюта

Автор видео Анастасия Солодкова

Снаряды для победного фейерверка установили, как и прежде, на территории школы №9. Эта площадка оказалась самой удобной и безопасной. Чтобы не подвергать угрозе попадания пепла на соседние жилые дома, на этот раз снаряды разместили так, чтобы «останки» салюта летели в противоположную сторону, где нет жилья.

На 5 минут раньше прогремел салют Победы 2018 в БердскеСудя по всему, в этом году предусмотрели беспрецедентные меры безопасности. Дорогу на ул. Островского в районе 9-й школы — от ул. Свердлова до ЦУМа — перекрыли. Территорию проезжей части и часть городского парка у кинотеатра «Орион» огородили и выставили полицейское оцепление.

На 5 минут раньше прогремел салют Победы 2018 в Бердске

Движение перекрыли

Его сняли только после того, как организаторы салюта и директор школы №9 Вера Забелич убедились, что все снаряды выпущены, что ничего не взорвется и не загорится.

На 5 минут раньше прогремел салют Победы 2018 в Бердске

На 5 минут раньше прогремел салют Победы 2018 в БердскеБердчане несколькими потоками «утекали» после праздничного салюта по домам. Все дворы по периметру от парка были заставлены машинами. Люди расходились, обсуждая салют и прошедший праздник. В основном, все понравилось.

На 5 минут раньше прогремел салют Победы 2018 в Бердске

После салюта бердчане разошлись по домам

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» подполковник полиции Сергей Миганов, серьезных происшествий 9 мая в Бердске не произошло. Ну, а у полиции дежурство продолжается. Ведь и некоторые бердчане еще праздную, несмотря на то, 10 мая — рабочий день.

На 5 минут раньше прогремел салют Победы 2018 в Бердске

Сергей Миганов: в Бердске все спокойно

На 5 минут раньше прогремел салют Победы 2018 в Бердске


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    В городе тоже салют начался раньше 10ти

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  2. Елена

    Хоть бы музыкальное сопровождение на этом фоне сделали. Ведь бывало, что когда гремел салют, в это время играла песня День Победы!!! А так всё в почти полной тишине. Если не считать завывания сигнализаций машин.

    Thumb up 0 Thumb down 3

    • Евгений

      Запись сделана не на площади. На площади во время фейрверка исполняли песню «День Победы»

      Thumb up 1 Thumb down 0

  3. коллега

    В 22.00 он должен лыл закончиться. Так что все нормально! А что кто-то не успел прибежать на площадь и остался недоволен? Ну да… зачем пешком через пол-города с портретом деда шагать, зачем возлагать венки и цветы к монументу, зачем смотреть концерт, поставленный силами внукови правнуков Победы!Надо чтобы солют во время! А то прийдёшь на пять минут раньше на площадь, а там кто-нибудь на сцене ещё поёт или пляшет… Кому это надо! Надо высказать своё ФИ!

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  4. Аноним

    Салют слабенький и тормозной в общем херня

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    • Аноним

      Организуй за свой счет НЕ херню… Видать тот пишет. кто не доволен, что пришёл за 5 минут до салюта, а он взял и прогремел…

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  5. Аноним

    Беспонтовый салют

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