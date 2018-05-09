На 5 минут раньше прогремел салют Победы-2018 в Бердске

Первые залпы салюта в честь Дня Победы прогреми сегодня, 9 мая, в Бердске в 21.55. При этом полицейские, охранявшие порядок в городском парке и на площади Горького, где проходили праздничные гуляния, рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что их ориентировали именно на это время. Однако во всех официальных программах значилось другое время — 22.00.
Люди высказывали недовольство. Хотя большинство пришло заранее, чтобы успеть посмотреть не только салют, но и вечернюю концертную программу на большой сцене на главной площади города. Опаздывающие все равно могли насладиться зрелищем. Практические всем, опрошенным «Курьер. Среда. Бердск», фейерверк понравился. Его назвали эффектным.
В ожидании фейерверка
Зрители выбрали удобные места для просмотра фейерверка
Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск», для салюта Победы-2018 приготовили 40 снарядов. Но в некоторых из них было по нескольку залпов. Фейерверк длился около 3 минут.
40 снарядов приготовили для салюта
Автор видео Анастасия Солодкова
Снаряды для победного фейерверка установили, как и прежде, на территории школы №9. Эта площадка оказалась самой удобной и безопасной. Чтобы не подвергать угрозе попадания пепла на соседние жилые дома, на этот раз снаряды разместили так, чтобы «останки» салюта летели в противоположную сторону, где нет жилья.
Судя по всему, в этом году предусмотрели беспрецедентные меры безопасности. Дорогу на ул. Островского в районе 9-й школы — от ул. Свердлова до ЦУМа — перекрыли. Территорию проезжей части и часть городского парка у кинотеатра «Орион» огородили и выставили полицейское оцепление.
Движение перекрыли
Его сняли только после того, как организаторы салюта и директор школы №9 Вера Забелич убедились, что все снаряды выпущены, что ничего не взорвется и не загорится.
Бердчане несколькими потоками «утекали» после праздничного салюта по домам. Все дворы по периметру от парка были заставлены машинами. Люди расходились, обсуждая салют и прошедший праздник. В основном, все понравилось.
После салюта бердчане разошлись по домам
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» подполковник полиции Сергей Миганов, серьезных происшествий 9 мая в Бердске не произошло. Ну, а у полиции дежурство продолжается. Ведь и некоторые бердчане еще праздную, несмотря на то, 10 мая — рабочий день.
В городе тоже салют начался раньше 10ти
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Хоть бы музыкальное сопровождение на этом фоне сделали. Ведь бывало, что когда гремел салют, в это время играла песня День Победы!!! А так всё в почти полной тишине. Если не считать завывания сигнализаций машин.
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Запись сделана не на площади. На площади во время фейрверка исполняли песню «День Победы»
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В 22.00 он должен лыл закончиться. Так что все нормально! А что кто-то не успел прибежать на площадь и остался недоволен? Ну да… зачем пешком через пол-города с портретом деда шагать, зачем возлагать венки и цветы к монументу, зачем смотреть концерт, поставленный силами внукови правнуков Победы!Надо чтобы солют во время! А то прийдёшь на пять минут раньше на площадь, а там кто-нибудь на сцене ещё поёт или пляшет… Кому это надо! Надо высказать своё ФИ!
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Салют слабенький и тормозной в общем херня
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Организуй за свой счет НЕ херню… Видать тот пишет. кто не доволен, что пришёл за 5 минут до салюта, а он взял и прогремел…
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Беспонтовый салют
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