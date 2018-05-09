Сергей Лапенков, спасибо за «Бессмертный полк»!

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Сегодны, в День Победы, в соцсетях появилась фотография Сергея Лапенкова. Да, дорогие читатели Курьера, мы тоже присоединяемся! Это наш Сергей Лапенков! Он исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей, куда входит наша газета. Работая в ТВ-2 в Томске — он стал автором этой гениальной идеи. Сейчас Сергей — координатор акции Бессмертный полк как по России, так и в мире!