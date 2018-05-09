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Сергей Лапенков, спасибо за «Бессмертный полк»!

Сейчас Сергей — координатор акции Бессмертный полк как по России, так и в мире!

9.05.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер.Среда.Бердск:

Сегодны, в День Победы, в соцсетях появилась фотография Сергея Лапенкова. Да, дорогие читатели Курьера, мы тоже присоединяемся! Это наш Сергей Лапенков! Он исполнительный директор Альянса независимых региональных издателей, куда входит наша газета. Работая в ТВ-2 в Томске — он стал автором этой гениальной идеи. Сейчас Сергей — координатор акции Бессмертный полк как по России, так и в мире!

Сергей Лапенков, спасибо за Бессмертный полк!


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Сегодня из репортажей прозвучало,что якобы учителя из одной из московских школ попросили своих учеников принести фотографии погибших родственников в ВОВ и отсюда и организовался Бессмертный полк.А то ,что в Москве и Питере этот полк прошел только через год после организации,то это как то ничего

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  2. Аноним

    Спасибо, Сергей!!!

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  3. коллега

    Серёга! Спасибо!

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