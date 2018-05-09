Сергей Лапенков, спасибо за «Бессмертный полк»!

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Сегодня из репортажей прозвучало,что якобы учителя из одной из московских школ попросили своих учеников принести фотографии погибших родственников в ВОВ и отсюда и организовался Бессмертный полк.А то ,что в Москве и Питере этот полк прошел только через год после организации,то это как то ничего
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Спасибо, Сергей!!!
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Серёга! Спасибо!
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