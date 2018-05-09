Три срока подряд для Путина предлагает ввести парламент Чечни
Боец Черноголовков: Есть в нашей истории примеры, когда удалось завоевать весь мир? Чингизхан, Наполеон, Гитлер…
Возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы в Бердске
600 порций солдатской каши раздали на Победном привале в Бердске
Путин считает правильным «отвязать» экономику России от доллара
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Доходы компаний от экспорта газа из России выросли почти в 2,5 раза
Тысячи горожан прошли с портретами участников войны в «Бессмертном полку» в Бердске
Песня про четвертый срок Путина — «Заповедник»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=dYmYt0ZyuuE
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