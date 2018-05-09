Три срока подряд для Путина предлагает ввести парламент Чечни

В ходе очередного заседания Совета парламента Чеченской республики рассмотрели законодательную инициативу парламента по внесению в Государственную Думу РФ проекта закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О сроках замещения должности Президента РФ», передает издание «Чечня сегодня» 8 мая. Данное решение было принято после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров предложил продлить полномочия действующего президента РФ Владимира Путина.

В апреле текущего года Кадыров заявил, что «пока нынешний глава страны во здравии, россияне не должны думать о другом президенте».

— Сейчас у Путина нет альтернативы, — подчеркнул он.

В случае, если Госдума примет данную инициативу, предложенную уже парламентом Чеченской республики, одно и тоже лицо сможет занимать должность президента России три срока подряд вместо двух.

— Эта поправка не умаляет демократические основы государства и даёт возможность народу определить своё будущее, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Во вторник Совет принял решение рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании парламента.