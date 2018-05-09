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Три срока подряд для Путина предлагает ввести парламент Чечни

Инициатива лидера республики Рамзана Кадырова об увеличении президентского срока будет внесена в Госдуму РФ.

9.05.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Три срока подряд для Путина предлагает ввести парламент Чечни

Кадыров пожелал Путину пожизненно управлять государством

В ходе очередного заседания Совета парламента Чеченской республики рассмотрели законодательную инициативу парламента по внесению в Государственную Думу РФ проекта закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О сроках замещения должности Президента РФ», передает издание «Чечня сегодня» 8 мая. Данное решение было принято после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров предложил продлить полномочия действующего президента РФ Владимира Путина.

В апреле текущего года Кадыров заявил, что «пока нынешний глава страны во здравии, россияне не должны думать о другом президенте».

— Сейчас у Путина нет альтернативы, — подчеркнул он.

В случае, если Госдума примет данную инициативу, предложенную уже парламентом Чеченской республики, одно и тоже лицо сможет занимать должность президента России три срока подряд вместо двух.

— Эта поправка не умаляет демократические основы государства и даёт возможность народу определить своё будущее, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Во вторник Совет принял решение рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании парламента.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Песня про четвертый срок Путина — «Заповедник»
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=dYmYt0ZyuuE
    :-D

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