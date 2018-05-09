Возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы в Бердске

Василий Сорокин — один из немногих фронтовиков, которые еще приходят на мемориал Славы в День Победы
9 мая в полдень на мемориале Славы в Бердске начался Час памяти, посвященный 73-летию победы в Великой Отечественной войне.
К 12 часам в парк Победы подошла колонна «Бессмертного полка», что послужило началом официальной части торжеств перед возложением цветов к Вечному огню.
Перед торжествами на мемориале Славы прозвучал гимн
Свои приветствия и поздравительные слова в адрес победителей произнесли чиновники и депутаты, ветераны и священнослужители.
Евгений Шестернин, мэр Бердска
Открыл официальную часть мэр Бердска Евгений Шестернин. За ним с приветственным словом выступил Валерий Бадьин, спикер горсовета Бердска. После него слово взяла Раиса Христенко, председатель городского совета ветеранов.
Фронтовик Николай Илюшечкин
Кульминационным моментом официальной части можно с уверенностью назвать поздравительную речь участника Великой Отечественной войны Николая Илюшечкина. Его рассказ о том, как подкрепление из Сибири стало решающим фактором в Сталинградской битве, собравшиеся на мемориале слушали, затаив дыхание.
Автор видео Слава Душин
Заключительную поздравительную речь прочитала Зоя Родина, директор бердского лицея №6 и депутат Заксобрания от Бердска.
Солдатский платок
В завершение официальной части по площади мемориала Славы воспитанники кадетского корпуса имени Героя России Олега Куянова пронесли Солдатский платок с именами погибших.
Автор видео Слава Душин
Священник с заупокойной молитвой
После завершения официальной части перед собравшимися выступил священник с проповедью и заупокойной молитвой о всех погибших и умерших в годы военного лихолетия.
Возложение цветов к тумбам с именами городов-героев
После торжественного возложения цветов на тумбы с названиями городов-героев началась церемония возложения цветов к Вечному огню.
Автор видео Слава Душин
На возложение цветов к Вечному огню собралось около 9000 человек
Торжества на мемориале прошло без неприятных ситуаций. По словам Сергея Меганова, подполковника полиции, сегодня на бердском мемориале Славы собралось около 9000 человек. Службу по охране правопорядка несли в этот день около сотни сотрудников бердской полиции. Кроме того, в парке Победы дежурили две машины скорой помощи, но их услуги, к счастью, никому не понадобились.
После завершения торжественных мероприятий на аллее парка образовался «кружок военной песни»
На площади Горького в 16.00 начался показ военных фильмов и праздничный концерт. В 19.00 стартует вечерняя программа Дня Победы, которая завершится салютом в 22.00.