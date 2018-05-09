Возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы в Бердске

9 мая в полдень на мемориале Славы в Бердске начался Час памяти, посвященный 73-летию победы в Великой Отечественной войне.

К 12 часам в парк Победы подошла колонна «Бессмертного полка», что послужило началом официальной части торжеств перед возложением цветов к Вечному огню.

Свои приветствия и поздравительные слова в адрес победителей произнесли чиновники и депутаты, ветераны и священнослужители.

Открыл официальную часть мэр Бердска Евгений Шестернин. За ним с приветственным словом выступил Валерий Бадьин, спикер горсовета Бердска. После него слово взяла Раиса Христенко, председатель городского совета ветеранов.

Кульминационным моментом официальной части можно с уверенностью назвать поздравительную речь участника Великой Отечественной войны Николая Илюшечкина. Его рассказ о том, как подкрепление из Сибири стало решающим фактором в Сталинградской битве, собравшиеся на мемориале слушали, затаив дыхание.

Автор видео Слава Душин





Заключительную поздравительную речь прочитала Зоя Родина, директор бердского лицея №6 и депутат Заксобрания от Бердска.

В завершение официальной части по площади мемориала Славы воспитанники кадетского корпуса имени Героя России Олега Куянова пронесли Солдатский платок с именами погибших.

Автор видео Слава Душин



После завершения официальной части перед собравшимися выступил священник с проповедью и заупокойной молитвой о всех погибших и умерших в годы военного лихолетия.

После торжественного возложения цветов на тумбы с названиями городов-героев началась церемония возложения цветов к Вечному огню.

Автор видео Слава Душин



Торжества на мемориале прошло без неприятных ситуаций. По словам Сергея Меганова, подполковника полиции, сегодня на бердском мемориале Славы собралось около 9000 человек. Службу по охране правопорядка несли в этот день около сотни сотрудников бердской полиции. Кроме того, в парке Победы дежурили две машины скорой помощи, но их услуги, к счастью, никому не понадобились.

На площади Горького в 16.00 начался показ военных фильмов и праздничный концерт. В 19.00 стартует вечерняя программа Дня Победы, которая завершится салютом в 22.00.