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Около школы №2 утерян телефон

Просьба вернуть, ребенок переживает, 89529039532.

9.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:
Утерян тел. Самсунг, просьба вернуть, ребенок переживает, утерян возле 2 школы, 89529039532


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