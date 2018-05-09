Около школы №2 утерян телефон

Возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы в Бердске
600 порций солдатской каши раздали на Победном привале в Бердске
Путин считает правильным «отвязать» экономику России от доллара
От импортных лекарств полностью не откажется Россия
«День Победы» спели артисты на железнодорожном вокзале в Бердске
Доходы компаний от экспорта газа из России выросли почти в 2,5 раза
Тысячи горожан прошли с портретами участников войны в «Бессмертном полку» в Бердске
Парад Победы прошел по главной площади Бердска
Умер накануне Дня Победы фронтовик Вячеслав Черноголовков в Бердске
Зажгли свечи в память о погибших на войне сотни жителей Бердска