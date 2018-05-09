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600 порций солдатской каши раздали на Победном привале в Бердске

В парке Победы 9 мая бердчане вспоминали дедов и прадедов, воевавших на фронте.(ВИДЕО,ФОТО)

9.05.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

600 порций солдатской каши раздали на Победном привале в Бердске

Дети в этой семье знают о подвиге своих предков

Сотни бердчан собрались 9 мая на «Победном привале», чтобы окунуться в военное время.
Каждый желающий мог разобрать и собрать автомат, сделать памятное селфи. Чтобы ощутить в руках оружие, выстраивались в очередь и взрослые, и дети. Легко управлялись с автоматами не только мальчишки и юноши, но и девушки.

19-летняя бердчанка Алина Деревянко за несколько секунд разобрала и собрала оружие. По словам девушки, сложнее собирать, чем разбирать. Главное — не торопиться, и тогда все получится.

600 порций солдатской каши раздали на Победном привале в Бердске

Алина Деревянко

— Для меня 9 мая один из самых любимых праздников, даже любимее дня рождения. На войне был мой прадедушка Станислав Курьято. Он прошел всю войну. Награжден медалью «За отвагу». В этот трогательный праздник мы вспоминаем всех ветеранов и неизвестного солдата. Мы вместе и мы никогда не дадим в обиду свое государство, свою родную землю, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Алина.

600 порций солдатской каши раздали на Победном привале в Бердске

Солдатскую кашу ели с удовольствием

Одно из самых популярный мест на «Победном привале» — полевая кухня. По словам директора Городского дома культуры Елены Исламовой, сегодня приготовлено 600 порций солдатской каши. На ее приготовление ушло 30 кг гречки, 20 банок тушенки и 2 кг масла.

Автор видео Елена Белоусова

На «Победном привале» 9 мая звучали песни под баян. Одни подпевали, другие утирали слезы.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Серебренников, дедушка Исай Селедцов был наводчиком противотанковых орудий, участвовал в Сталинградской битве, был в окружении. В 1943 году получил тяжелое ранение, потерял правый глаз и перешел в батальон связи. Дошел до Польши. В сентябре 1945 года демобилизовался. Умер в 71 год.

— Нужно помнить подвиг наших воинов, чтобы больше такая война не повторялась никогда, — подчеркнул глава семьи.

600 порций солдатской каши раздали на Победном привале в БердскеПамять сердца

Алыми ленточками горожане почтили память погибших на полях сражений.
В семье Кокорниковых прадед Степан погиб на Ленинградском фронте. А своего любимого 93-летнего деда Виктора Степановича, участника Великой Отечественной войны, сегодня пойдет поздравлять с праздником вся родня.

— 9 мая — Великий день памяти и гордости за наших отцов, дедов и прадедов, которые победили в той войне. Низкий поклон, — пожелал Александр Кокорников.

600 порций солдатской каши раздали на Победном привале в Бердске

Александр Кокорников

 


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