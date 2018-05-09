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Путин считает правильным «отвязать» экономику России от доллара

Президент подчеркнул, что РФ продолжит диверсифицировать свои золотовалютные резервы. Речь идет о необходимости повышения экономического суверенитета страны.

9.05.2018 Фото: Кремлин.ру 3 коммент.

Путин считает правильным отвязать экономику России от доллара

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает правильным курс на отказ от привязки российской экономики к доллару.

«Я в принципе согласен. Это ведь не просто отрыв от доллара. Речь идет о необходимости повышения нашего экономического суверенитета, и это абсолютно правильно», — сказал Путин во вторник в Госдуме после того, как депутаты поддержали предложенную им на пост премьера кандидатуру Дмитрия Медведева.

«Мы за предыдущие десятилетия в надежде на то, что будут соблюдаться заявленные принципы в области мировой торговли, вели себя несколько наивно», — добавил президент.

«А теперь мы видим, что и правила ВТО сплошь и рядом нарушаются, ограничения идут по политическим соображениям, которые называют санкциями. Причем вводятся все новые и новые (санкции), чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества», — подчеркнул Путин.

«Нефть торгуется в долларах на бирже. И, конечно, мы думаем, что нужно сделать, чтобы освободить себя от этого бремени. И наши партнеры, вводя вот эти все ограничения, ограничения незаконные, нарушая принципы мировой торговли, помогают нам. Потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих регионов», — заявил президент РФ.

Путин, в частности, подчеркнул, что Россия продолжит диверсифицировать свои золотовалютные резервы. «Но это такая очень тонкая спокойная настройка, мы будем продолжать в этом направлении двигаться», — сказал президент.


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(3) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Начиная с 2007 года, Владимир Владимирович Путин уже 6 раз обещал вхождение России в пятёрку крупнейших экономики мира ;) https://meduza.io/short/2018/05/08/putin-davno-hochet-vyvesti-rossiyu-v-pyaterku-veduschih-ekonomik-mira-no-vse-vremya-sdvigaet-sroki
    Но, пока ему удалось только одно, выход России из Большой Восьмёрки ;)

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  2. Поросёнок Пётр

    Но, это всё мелочи, обещания политиков сами знаете, дело такое, «лапшичное», только успевай на уши наматывать, а вот парламент всеми нами любимой Чеченской республики и самый большой русский патриот Рамзан Ахматович Кадыров, который первый раз полюбил Россию ещё в 16 лет, предлагают конкретные вещи, для развития нашей любимой России ;)
    Парламент Чечни подготовил законопроект о внесении в Конституцию России поправок с целью продления полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова спикера регионального заксобрания Магомеда Даудова.
    Как отмечает агентство, инициатором продления срока полномочий Путина является главы Чечни Рамзан Кадыров. Республиканский парламент поддержал его предложение и подготовил законопроект.
    «На заседании Совета парламента мы рассмотрели вопрос о внесении в Государственную думу проекта закона о поправке к Конституции РФ „О сроках замещения должности президента РФ“. В случае принятия данной инициативы, одно и то же лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух», — заявил Даудов. По его словам, поправка «не умаляет демократические основы» России и «дает возможность народу определить свое будущее».

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    • Человек

      Поросёнок Петя — а вы то что так волнуетесь,что вас поджаривают что-ли? Ну и что,вышли из Большой восьмерки,ну и что? Зато у нас союз с Китаем,Индией,Бразилией,то есть нас больше половина населения Земли.Так что у них своя свадьба,а у нас своя свадьба.Кстати,здесь на одном сайте один Аноним печатал,что вот США стоит на первом месте по производству,но оказыватся мало кто знает,что она много чего не производит,а только закупает,например в 2017 импорт был за 500 миллионов долларов.Так что не такая уж она и развитая страна,если половину всего закупает в Европе и в Китае.Поэтому не надо кивать на Россию,что она ничего не производит,только закупает,прочитайте ещё раз пример,который я вам привёл с США.
      Человек —- *IN LOVE*

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