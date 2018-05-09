Путин считает правильным «отвязать» экономику России от доллара

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает правильным курс на отказ от привязки российской экономики к доллару.

«Я в принципе согласен. Это ведь не просто отрыв от доллара. Речь идет о необходимости повышения нашего экономического суверенитета, и это абсолютно правильно», — сказал Путин во вторник в Госдуме после того, как депутаты поддержали предложенную им на пост премьера кандидатуру Дмитрия Медведева.

«Мы за предыдущие десятилетия в надежде на то, что будут соблюдаться заявленные принципы в области мировой торговли, вели себя несколько наивно», — добавил президент.

«А теперь мы видим, что и правила ВТО сплошь и рядом нарушаются, ограничения идут по политическим соображениям, которые называют санкциями. Причем вводятся все новые и новые (санкции), чтобы обеспечить себе любимым конкурентные преимущества», — подчеркнул Путин.

«Нефть торгуется в долларах на бирже. И, конечно, мы думаем, что нужно сделать, чтобы освободить себя от этого бремени. И наши партнеры, вводя вот эти все ограничения, ограничения незаконные, нарушая принципы мировой торговли, помогают нам. Потому что весь мир видит, что монополия доллара ненадежна, она опасна для многих регионов», — заявил президент РФ.

Путин, в частности, подчеркнул, что Россия продолжит диверсифицировать свои золотовалютные резервы. «Но это такая очень тонкая спокойная настройка, мы будем продолжать в этом направлении двигаться», — сказал президент.