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От импортных лекарств полностью не откажется Россия

Медведев: Цель — добиться производства в РФ 90% жизненно важных лекарств, и она будет достигнута.

9.05.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

От импортных лекарств полностью не откажется Россия

Медведев и Путин перед заседанием в Госдуме

Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов при рассмотрении Госдумой его кандидатуры на пост председателя правительства, сделал заявление по поводу актуальной лекарственной темы.

Напомним, что в ГД внесены поправки, которые, в частности, дают право кабмину вводить ограничения или запрет на поставки товаров из США и других стран в ответ на недружественную политику, передает РГ. Одна из таких сфер — лекарства.

Михаил Тарасенко из «Единой России» напомнил о большом количестве импортных лекарств в аптеках. Он попросил Медведева взять вопрос обеспечения граждан лекарствами под личный контроль.

— Это очень важная тема. От того, какие лекарства в стране продаются, сколько стоят, зависят здоровье и жизни огромного количества людей, — заявил в ответ кандидат в премьеры.

Он напомнил, что в РФ есть перечень важнейших лекарств — 85% препаратов из него производятся в нашей стране.

Цель — добиться производства в РФ 90% жизненно важных лекарств, и она будет достигнута, продолжил Медведев.

— Но это не означает, что мы должны совсем отказаться от иностранных препаратов, — подчеркнул он, добавив, что в ряде случае речь идет об инновационных лекарствах.

Цель кабмина — чтобы в России активнее внедрялись собственные инновационные препараты. Также необходимо стимулировать иностранных производителей локализовать производство в нашей стране, заявил собеседник депутатов.


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