Тысячи горожан прошли с портретами участников войны в «Бессмертном полку» в Бердске

Около 11 часов утра сегодня, 9 мая, началось шествие «Бессмертного полка» в Бердске. Тысячи горожан пришли на площадь Горького, где на этот раз состоялось построение колонны.

«Бессмертный полк» принял парад Победы и выдвинулся по главной улице города на мемориал Славы, где в 12.00 начался Час памяти в честь Великой Победы, в честь воинов-победителей, павших и живых.

Возглавили шествие воспитанники бердского кадетского корпуса, которые несли «Солдатский платок» с именами погибших воинов.

Подробности — в ближайшее время.