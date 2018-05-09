Приглашаем авторов сайта за юбилейными кружками «15 лет вместе»

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Мы сообщали о том, что в рамках 15-летий газеты «Курьер.Среда.Бердск» будет дарить по итогам месяца авторов в рубрику «Сообщи свои новости» на сайте www.kurer-sreda.ru. Критерий прост — тема, которая вызвала интерес и обсуждение. По итогам конца марта и апреля — вручаем трем авторам.

Николаю за «Бердск всего за несколько лет после Терепы превратился в свалку и помойку!»

Алексину за «Почему избрали Путина?»

Алексею за «Не могу не написать! Просто нет сил молчать!»

Если вы хотите оставаться инкогнито — то мы последуем вашему желанию: просто подарим вам кружку.

Мы приглашаем Николая, Алексина и Алексея — в любой рабочий день, с 9.00 до 18.30. Спасибо, что вы с нами.

Ждем интересные сообщения в нашу народную рубрику!