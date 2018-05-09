Приглашаем авторов сайта за юбилейными кружками «15 лет вместе»

От импортных лекарств полностью не откажется Россия
«День Победы» спели артисты на железнодорожном вокзале в Бердске
Доходы компаний от экспорта газа из России выросли почти в 2,5 раза
Тысячи горожан прошли с портретами участников войны в «Бессмертном полку» в Бердске
Парад Победы прошел по главной площади Бердска
Умер накануне Дня Победы фронтовик Вячеслав Черноголовков в Бердске
Зажгли свечи в память о погибших на войне сотни жителей Бердска
Новые майские указы Путина обойдутся в 25 трлн рублей
«Бессмертный полк» пройдет в параде Победы 9 мая в Бердске
С праздником Великой Победы поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»