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Доходы компаний от экспорта газа из России выросли почти в 2,5 раза

Физический объем экспорта сжиженного природного газа вырос до 9,8 млн кубометров в первом квартале 2018 года.

9.05.2018 Фото: Википедия Один комментарий

Доходы компаний от экспорта газа из России выросли почти в 2,5 разаКомпании Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» в январе-марте 2018 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до $1,3 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы России.

Физический объем экспорта СПГ вырос в 2,1 раза — до 9,8 млн куб. м за первый квартал текущего года.

Sakhalin Energy — оператор проекта «Сахалин — 2» — занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются «Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), передает ТАСС.

«Ямал СПГ» (50,1% у «Новатэка», по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у Фонда «Шелкового пути») — первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь завода, вторая и третья очереди будут введены в 2018-2019 годах. Компания планирует к концу 2019 года запустить и четвертую линию по российской технологии. Ее мощность оценивается в 0,9-0,95 млн т.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ох счастье то какое кому-то подвалило.
    Мы знаем кому, но что нам с того.
    Купят ребенку ещё одно кольцо за 47 000 000 взамен украденного на вечеринке.
    :( :( :(

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