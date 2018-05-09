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Парад Победы прошел по главной площади Бердска

Парадным маршем перед участниками «Бессмертного полка» прошагали военные, курсанты патриотических клубов, кадеты, бойцы Росгвардии и сотрудники МЧС.(ВИДЕО, ФОТО)

9.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 3 коммент.

Парад Победы прошел по главной площади Бердска

Парад в честь Дня победы в Бердске 9 мая 2018 года

Вопреки неблагоприятным прогнозам синоптиков, в Бердске 9 мая нет дождя. Холодно и ветренно. Но это нисколько не испортило главного для всех россиян праздник — День Победы.

Парад Победы прошел по главной площади БердскаК 10.3о по периметру площади Горького выстроились колонны — курсанты военно-патриотических клубов, ветераны военной службы, вертолетчики, бойцы Росгвардии, сотрудники МЧС, воспитанники кадетского корпуса. Именно они прошли в параде Победы перед «Бессмертным полком», который тоже формировался на главной площади Бердска

Парад Победы прошел по главной площади БердскаАвтор видео Слава Душин

Парад Победы прошел по главной площади Бердска


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(3) Комментариев

  1. Leonnz

    понятно.. часть расформировали и кроме курсантов некому маршировать… я уж молчу про технику… хоть бы навороченные полицейские выгнали или МЧС технику…. куда нам… село…

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. док

    граждане буржуазного государства; военные, курсанты патриотических клубов, кадеты, бойцы Росгвардии и сотрудники МЧС прошли парадным маршем.
    вот эти все «прошедшие» ,они всерьез не понимают, что к подвигу советских людей, идеалам и целям советского государства не имеют никакого отношения?

    Thumb up 1 Thumb down 2

    • Аноним

      Так может ты хочешь сказать что никакого отношения наша армия не имеет к победе над Наполеоном, или скажем в турецких войнах, или к участию в Крымской войне. Ну и советская тем более.

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