Парад Победы прошел по главной площади Бердска

Вопреки неблагоприятным прогнозам синоптиков, в Бердске 9 мая нет дождя. Холодно и ветренно. Но это нисколько не испортило главного для всех россиян праздник — День Победы.

К 10.3о по периметру площади Горького выстроились колонны — курсанты военно-патриотических клубов, ветераны военной службы, вертолетчики, бойцы Росгвардии, сотрудники МЧС, воспитанники кадетского корпуса. Именно они прошли в параде Победы перед «Бессмертным полком», который тоже формировался на главной площади Бердска

Автор видео Слава Душин