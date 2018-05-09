Парад Победы прошел по главной площади Бердска

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понятно.. часть расформировали и кроме курсантов некому маршировать… я уж молчу про технику… хоть бы навороченные полицейские выгнали или МЧС технику…. куда нам… село…
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граждане буржуазного государства; военные, курсанты патриотических клубов, кадеты, бойцы Росгвардии и сотрудники МЧС прошли парадным маршем.
вот эти все «прошедшие» ,они всерьез не понимают, что к подвигу советских людей, идеалам и целям советского государства не имеют никакого отношения?
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Так может ты хочешь сказать что никакого отношения наша армия не имеет к победе над Наполеоном, или скажем в турецких войнах, или к участию в Крымской войне. Ну и советская тем более.
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