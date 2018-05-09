С Днем Победы!

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Бердское местное отделение «ЛДПР» поздравляет всех, всех, всех со Священным Праздником- Днём Победы!!!

Желаем всем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, мирного неба над головой!

И конечно же, никогда не знать тех горестей и тягот войны, которые выпали на долю наших Ветеранов!

Низкий земной поклон нашим Ветеранам!!!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П.