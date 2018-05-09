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С Днем Победы!

Низкий земной поклон нашим Ветеранам!!!

9.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение «ЛДПР»:

Бердское местное отделение «ЛДПР» поздравляет всех, всех, всех со Священным Праздником- Днём Победы!!!
Желаем всем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, мирного неба над головой!
И конечно же, никогда не знать тех горестей и тягот войны, которые выпали на долю наших Ветеранов!

Низкий земной поклон нашим Ветеранам!!!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П.


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