Зажгли свечи в память о погибших на войне сотни жителей Бердска

Новые майские указы Путина обойдутся в 8 трлн рублей
«Бессмертный полк» пройдет в параде Победы 9 мая в Бердске
С праздником Великой Победы поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»
Путин отказался поздравлять Порошенко с Днем Победы
Фотоальбом «Вспомнить всех поименно» опубликовал ко Дню Победы «Курьер. Среда. Бердск»
Заплатила штраф 15 тыс. рублей швырявшая малышей-отказников в больнице Новосибирска
Акция «Свеча памяти» пройдет при любой погоде в Бердске
Погибли два российских летчика в разбившемся вертолете Ка-52 в Сирии
Дождливое 9 Мая обещают синоптики в Бердске