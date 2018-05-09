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Зажгли свечи в память о погибших на войне сотни жителей Бердска

Несмотря на пасмурную погоду, накануне Дня Победы в Бердске прошла акция «Свеча памяти». Из горящих свечей бердчане выложили слово «помним» на ступенях мемориала Славы.(ВИДЕО,ФОТО)

9.05.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

Зажгли свечи в память о погибших на войне сотни жителей Бердска

Акция «Свеча памяти» проходит в Бердске традиционно накануне Дня Победы

8 мая в Бердске весь день шел дождь. Перенесены на 10 мая легкоатлетическая эстафета и молодежные акции. Но, как заверили организаторы, «Свеча памяти» состоится при любой погоде.

Зажгли свечи в память о погибших на войне сотни жителей Бердска

Зажгли свечи в память о погибших на войне сотни жителей БердскаСотни бердчан пришли к мемориалу Славы, чтобы зажечь свечи в память о тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. Мамы, папы, дедушки, бабушки и дети зажигали свечи в честь погибших воинов, чей подвиг на всю жизнь останется в сердцах будущих поколений.

Зажгли свечи в память о погибших на войне сотни жителей Бердска

Зажгли свечи в память о погибших на войне сотни жителей Бердска

Людмила Кулешова

Людмила Кулешова недавно переехала в Бердск и в акции участвовала впервые. Свечу памяти она зажгла в честь своего деда Ивана Булычева, который был призван из Бердска и в марте 1943 года погиб под Сталинградом. По мнению участницы акции, «Свеча памяти» очень важна для молодежи:

-Чтобы помнили, чтили память и не забывали людей, которые отдали жизнь за их счастливое детство. Пусть всегда будем мир на земле!

Зажгли свечи в память о погибших на войне сотни жителей Бердска

Зажгли свечи в память о погибших на войне сотни жителей Бердска

Автор видео Елена Белоусова

Зажгли свечи в память о погибших на войне сотни жителей Бердска

Зажгли свечи в память о погибших на войне сотни жителей Бердска


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