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Новые майские указы Путина обойдутся в 8 трлн рублей

Накануне президент подписал указ, где перечисляются национальные цели, достижение которых правительство должно обеспечить до 2024 года для » прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России».

9.05.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Новые майские указы Путина обойдутся в 8 трлн рублей

Медведев и Путин приняли участие в пленарном заседании Госдумы

Объем средств для выполнения «майских указов» президента РФ, по предварительным подсчетам, вырастет на треть, до 25 трлн рублей, после подписания Путиным нового распоряжения накануне, заявил кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев.

«Правительство по поручению президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе (изданном президентом накануне) задач. По предварительным подсчетам, подчеркиваю — сугубо предварительным, объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн рублей. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей», — сказал Медведев на заседании Госдумы во вторник.

При этом он подчеркнул, что речь идет о минимальном уровне расходов.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что 8 трлн рублей дополнительных расходов на национальные цели будет достаточно, хотя изначально «исходили из необходимости дополнительно изыскать 10 трлн рублей», сообщает сайт Кремля.

«До позавчерашнего дня спорили, все посчитали. Мы оптимизировали эту цифру до 8 трлн. Считаем, что 8 трлн дополнительных расходов будет достаточно», — сказал Путин на пленарном заседании Госдумы во вторник после голосования по кандидатуре Медведева на пост премьер-министра РФ.

Накануне президент РФ подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе перечисляются национальные цели, достижение которых правительство должно обеспечить до 2024 года для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации».


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Конечно. :-D с такими тупыми патриотами прорвемся. Им очередной раз в уши вдули :-D как никогда :-D :-D :-D

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