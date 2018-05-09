С праздником Великой Победы поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»

Дорогие бердчане, уважаемые ветераны, поздравляем вас праздником Великой Победы!

День Победы – поистине всенародный праздник, ведь Великая Отечественная война коснулась каждой российской семьи. Этот праздник – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости, воли народа и достоинства России.

73 года прошло с того счастливого весеннего дня, а все равно каждый год 9 мая сердце ликует от радости и сжимается от печали. И сколько бы времени не прошло, мы должны помнить имена тех, кому обязаны чистым небом и каждой новой весной.

Более 1000 похоронок пришло в Бердск. Имена павших героев высечены на пилонах бердского мемориала Славы. Именно к нему приходят каждый год 9 Мая бердчане. Чтобы поклониться в пояс, сказать спасибо за то, что мы живы, что их подвиг будем помнить всегда. Вечная им память.

В этот день летят слова вечной благодарности воинам-фронтовкам, ветеранам войны, труженикам тыла — всем, кто приближал великую Победу и вернул на нашу землю мир. Бердск в годы войны жил вместе со всей страной под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Бердчане в глубоком тылу изготавливали валенки, вязали руковицы, производили продовольствие, покупали на собранные деньги танки и самолеты. Бердск принял эвакуированные заводы, который впоследствии стали гордостью страны. А эвакуированные люди — частью Бердска, его продолжением.

Пусть ни одно поколение нашей страны не узнает, что такое война. А для этого нужно навсегда сохранить правдивую историю Великой Отечественной, передавать потомкам ту любовь к Родине, с которой шли в бой их предки.

Пусть всегда над Землей будет мирное небо, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник. Желаем самого крепкого здоровья нашим ветеранам. Низкий вам поклон за ваш ратный труд! Пусть в наших домах всегда царят счастье, спокойствие и благополучие!

К сожалению, ветераны, участвовавшие в боевых действиях, уходят от нас. И теперь мы все больше поздравляем тех, у кого война отняла детство. Важно чтобы наши дети знали цену Великой Победы, понимали, что война – это страшное испытание, и ценили то, что у них есть.

С праздником, с Днем Победы!

С глубоким уважением и искренней любовью, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»