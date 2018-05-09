КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
Продам студию!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Новые майские указы Путина обойдутся в 8 трлн рублей

«Бессмертный полк» пройдет в параде Победы 9 мая в Бердске

С праздником Великой Победы поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»

Путин отказался поздравлять Порошенко с Днем Победы

Фотоальбом «Вспомнить всех поименно» опубликовал ко Дню Победы «Курьер. Среда. Бердск»

Заплатила штраф 15 тыс. рублей швырявшая малышей-отказников в больнице Новосибирска

Акция «Свеча памяти» пройдет при любой погоде в Бердске

Погибли два российских летчика в разбившемся вертолете Ка-52 в Сирии

Дождливое 9 Мая обещают синоптики в Бердске

Оппозиционер Пашинян стал премьер-министром Армении

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


С праздником Великой Победы поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»

В этот день летят слова вечной благодарности фронтовикам, труженикам тыла — всем, кто приближал великую Победу и вернул на нашу землю мир. Более 1000 похоронок пришло в Бердск за 4 года войны.

9.05.2018 Нет комментариев

С праздником Великой Победы поздравляет Курьер. Среда. БердскДорогие бердчане, уважаемые ветераны, поздравляем вас праздником Великой Победы!

День Победы – поистине всенародный праздник, ведь Великая Отечественная война коснулась каждой российской семьи. Этот праздник – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости, воли народа и достоинства России.

73 года прошло с того счастливого весеннего дня, а все равно каждый год 9 мая сердце ликует от радости и сжимается от печали. И сколько бы времени не прошло, мы должны помнить имена тех, кому обязаны чистым небом и каждой новой весной.

Более 1000 похоронок пришло в Бердск. Имена павших героев высечены на пилонах бердского мемориала Славы. Именно к нему приходят каждый год 9 Мая бердчане. Чтобы поклониться в пояс, сказать спасибо за то, что мы живы, что их подвиг будем помнить всегда. Вечная им память.

В этот день летят слова вечной благодарности воинам-фронтовкам, ветеранам войны, труженикам тыла — всем, кто приближал великую Победу и вернул на нашу землю мир. Бердск в годы войны жил вместе со всей страной под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Бердчане в глубоком тылу изготавливали валенки, вязали руковицы, производили продовольствие, покупали на собранные деньги танки и самолеты. Бердск принял эвакуированные заводы, который впоследствии стали гордостью страны. А эвакуированные люди — частью Бердска, его продолжением.

Пусть ни одно поколение нашей страны не узнает, что такое война. А для этого нужно навсегда сохранить правдивую историю Великой Отечественной, передавать потомкам ту любовь к Родине, с которой шли в бой их предки.

Пусть всегда над Землей будет мирное небо, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник. Желаем самого крепкого здоровья нашим ветеранам. Низкий вам поклон за ваш ратный труд! Пусть в наших домах всегда царят счастье, спокойствие и благополучие!

К сожалению, ветераны, участвовавшие в боевых действиях, уходят от нас. И теперь мы все больше поздравляем тех, у кого война отняла детство. Важно чтобы наши дети знали цену Великой Победы, понимали, что война – это страшное испытание, и ценили то, что у них есть.

С праздником, с Днем Победы!

С глубоким уважением и искренней любовью, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Новые майские указы Путина обойдутся в 8 трлн рублей «Бессмертный полк» пройдет в параде Победы 9 мая в Бердске С праздником Великой Победы поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика