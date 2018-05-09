«Бессмертный полк» пройдет в параде Победы 9 мая в Бердске

Бердчане начали праздновать День Победы.

9 мая

9:30 — Преображенский Кафедральный Собор — Панихида о всех погибших воинах.

10:00 — ж/д вокзал Бердска — Концерт «Пять шагов к Победе».

10:30-11:00 — площадь Горького — Парад военно-патриотических клубов и структурных подразделений МЧС.

11:00 — Акция «Бессмертный полк» (площадь Горького — ул. Ленина — ул. Спортивная — Мемориал Славы).

В прошлом году в Бердске провели парад военно-патриотических клубов и структурных подразделений МЧС на площади Горького. Он имел положительные отклики. В этом году немного поменяли время построения «Бессмертного полка» для того, чтобы этот парад принимали его участники. «Бессмертный полк» выстроится на площади Горького, а не на ул. Ленина, как было до этого. В 10.30 проходит парад, в 11.00 «Бессмертный полк» выходит на Мемориал Славы.

11:00-14:00 — Акция «Победный привал» — Парк Победы.

12:00-13:05 — Час Памяти — Мемориал Славы.

11:00-12:00 — Акция «Георгиевская ленточка» — Мемориал Славы.

15:00-19:00 — Показ фильмов — Площадь Горького.

15:30-19:00 — Концертные площадки — ГПКиО.

17:00 — Выставка-ярмарка изделий ручной работы «Победный май» — Городской парк культуры и отдыха.

17:00-19:00 — Концертная программа — площадь ДК «Родина».

19:00-22:00 — Вечерняя концертная программа — Площадь Горького.

22:00 — праздничный фейерверк.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за дождя перенесли запланированные на 8 мая массовые мероприятия на площади Горького и в городском парке. Их проведут 10 мая.