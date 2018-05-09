КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
Продам студию!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Новые майские указы Путина обойдутся в 8 трлн рублей

«Бессмертный полк» пройдет в параде Победы 9 мая в Бердске

С праздником Великой Победы поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»

Путин отказался поздравлять Порошенко с Днем Победы

Фотоальбом «Вспомнить всех поименно» опубликовал ко Дню Победы «Курьер. Среда. Бердск»

Заплатила штраф 15 тыс. рублей швырявшая малышей-отказников в больнице Новосибирска

Акция «Свеча памяти» пройдет при любой погоде в Бердске

Погибли два российских летчика в разбившемся вертолете Ка-52 в Сирии

Дождливое 9 Мая обещают синоптики в Бердске

Оппозиционер Пашинян стал премьер-министром Армении

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


«Бессмертный полк» пройдет в параде Победы 9 мая в Бердске

Изменилось время и место построения «Бессмертного полка». Он примет участие в параде военно-патриотических клубов и подразделений МЧС на площади Горького.(АФИША)

9.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Бессмертный полк пройдет в параде Победы 9 мая в Бердске

В «Бессмертном полку» проходят тысячи жителей Бердска

Бердчане начали праздновать День Победы.

9 мая

9:30 — Преображенский Кафедральный Собор — Панихида о всех погибших воинах.

10:00 — ж/д вокзал Бердска — Концерт «Пять шагов к Победе».

10:30-11:00 — площадь Горького — Парад военно-патриотических клубов и структурных подразделений МЧС.

11:00 — Акция «Бессмертный полк» (площадь Горького — ул. Ленина — ул. Спортивная — Мемориал Славы).

В прошлом году в Бердске провели парад военно-патриотических клубов и структурных подразделений МЧС на площади Горького. Он имел положительные отклики. В этом году немного поменяли время построения «Бессмертного полка» для того, чтобы этот парад принимали его участники. «Бессмертный полк» выстроится на площади Горького, а не на ул. Ленина, как было до этого. В 10.30 проходит парад, в 11.00 «Бессмертный полк» выходит на Мемориал Славы.

11:00-14:00 — Акция «Победный привал» — Парк Победы.

12:00-13:05 — Час Памяти — Мемориал Славы.

11:00-12:00 — Акция «Георгиевская ленточка» — Мемориал Славы.

15:00-19:00 — Показ фильмов — Площадь Горького.

15:30-19:00 — Концертные площадки — ГПКиО.

17:00 — Выставка-ярмарка изделий ручной работы «Победный май» — Городской парк культуры и отдыха.

17:00-19:00 — Концертная программа — площадь ДК «Родина».

19:00-22:00 — Вечерняя концертная программа — Площадь Горького.

22:00 — праздничный фейерверк.

 

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за дождя перенесли запланированные на 8 мая массовые мероприятия на площади Горького и в городском парке. Их проведут 10 мая.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Новые майские указы Путина обойдутся в 8 трлн рублей «Бессмертный полк» пройдет в параде Победы 9 мая в Бердске С праздником Великой Победы поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»

(4) Комментариев

  1. Ольга

    «Бессмертный полк» выстроится на площади Горького, а не на ул. Ленина, как было до этого. В 10.30 проходит парад, в 11.00 «Бессмертный полк» выходит на Мемориал Славы.

    Я ничего не поняла, объясните, пожалуйста. Во-первых, мы выстраивались на пл.Горького, потом по Ленина и на Мемориал, во-вторых — когда построение, если в 11 уже выходим?

    Thumb up 4 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика