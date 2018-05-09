Чем заняться детям в Бердске на каникулах: летние площадки, интенсивы и многое другое

Осталось всего несколько мгновений, и, наконец, наступит долгожданное лето.
Кто-то отправит своих сыновей и дочек в оздоровительные лагеря, некоторые будут гостить у бабушек и дедушек, а у кого-то в планах поездки и путешествия. Как продумать досуг ребенка, если этим летом он останется в городе? Многие родители пренебрегают организацией детского летнего досуга, полагая, что ребенок должен «отдыхать», то есть бегать и играть во дворе. В реальности же зачастую детский отдых принимает совершенно иные формы: когда родители на работе, ребенок вовсе не веселится на улице, а все теплые дни коротает за телевизором и компьютером. В результате родительские благие намерения оградить ребенка летом от какой бы то ни было деятельности во имя его отдыха оборачиваются совсем не тем, что ожидалось.
Существует стереотип, что пришкольный лагерь — это скучно. На самом деле, умелая организация досуга способна превратить его в настоящее приключение и подарить незабываемые впечатления о лете. Дети ходят на увлекательные экскурсии, занимаются необычными творческими вещами, устраивают тематические мероприятия и участвуют в веселых спортивных соревнованиях. Почти все школы города Бердска открывают площадки дневного пребывания, кроме этого, детские лагеря начнут свою работу при спортивных и художественных школах. Детей ожидают интересные программы и двух- либо трехразовое питание. В первом случае ребята находятся в лагере до обеда, а во втором – до вечера. Родителям детей, которые будут оставаться на площадке целый день, нужно иметь в виду, что придется позаботиться о раскладушке, постельных и туалетных принадлежностях. Дело в том, что полное пребывание предполагает дневной сон.
Дети постарше могут провести время не только весело, но и с пользой: для города и для себя. Речь идет о несложной работе для подростков от 14 до 17 лет, например, в библиотеке или на свежем воздухе – в городском парке. Кроме этого, будут организованы трудовые отряды, в которых ребята смогут себя попробовать в самых разнообразных видах деятельности. Они могут стать веселыми аниматорами для малышей или настоящими борцами за экологию. Кроме небольшого приятного вознаграждения, у ребят появится возможность получить куда больший подарок: широкий круг общения и новых друзей. А еще такая работа является своеобразной «пробой пера», которая внесет свой вклад в воспитание ответственности и трудолюбия.
Если родителям не удалось взять на работе летний отпуск, совершенно необязательно лишать поездки ребенка. Конечно, выездное мероприятие будет дороже, чем пришкольный лагерь, но оно того стоит. На территории Бердска традиционно откроется множество оздоровительных лагерей для детей, где смогут отдохнуть и поправить здоровье не только юные бердчане, но и ребята со всей Сибири. Путевки отличаются продолжительностью пребывания, а также своей направленностью. Можно провести время в лагере, где будут все условия для восстановления здоровья ребенка, или же устроить настоящее приключение в палаточном лагере. Есть желание полной смены обстановки? Многие языковые школы нашего города предлагают своим ученикам путешествия по заграничным странам. Такие поездки помогают достичь сразу двух целей: получить море ярких впечатлений и подтянуть иностранный язык. Как известно, процесс изучения языка достигает небывалой скорости именно в тот момент, когда человек оказывается в языковой среде. И школы иностранных языков города Бердска дарят эту возможность — настоящее путешествие с пользой для образования.
Лето — самое любимое время у ребятишек. Можно не только гулять, загорать и купаться, а найти занятие — интресное и увлекательное! За короткие сроки, за счет живого общения пополнить запас иностранных слов. Научиться оживлять роботов и разучивать страницы текста в считанные минуты. Складывать и умножать двухзначные и трехзначные числа быстрее калькулятора. Летние интенсивы — прекрасная возможность провести каникулы весело и с пользой!
Город предлагает детям множество вариантов летнего досуга, но и это еще не все! В последнее время стремительно набирают популярность танцевальные лагеря. Ребят ждут насыщенные тренировки и интересные мастер-классы. За короткий срок дети смогут попробовать себя в разнообразных танцевальных направлениях, а завершится работа лагеря ярким отчетным концертом, где все участники смогут продемонстрировать свои умения в каждом из изученных стилей. Наконец, если родители так и не определились с досугом для ребенка, он придет лично к вам! Традиционно в городе организуется несколько развлекательных площадок, на которых летними вечерами аниматоры развлекают местную ребятню веселыми конкурсами и увлекательными соревнованиями.
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