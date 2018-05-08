Представителя этнической ОПГ застрелили на Ленинском рынке в Новосибирске

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Инцидент произошел днем 7 мая. В автомобиле «Тойота» припаркованном возле Ленинского рынка нашли тело мужчины, как позже выяснилось – убитого выстрелом из огнестрельного оружия. Личность погибшего удалось установить в короткий срок – им оказался уроженец Армении, имеющий гражданство РФ.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящий момент по факту случившегося в Следственном комитете возбуждено уголовное дело.

«По факту обнаружения в автомобиле тела мужчины с огнестрельным ранением в области головы было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается», – сообщил журналистам представитель следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. Обстоятельства случившегося выясняются.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что убитый Араик проживал в Новосибирске около 10 лет, на Ленинском рынке он занимался скупкой радиодеталей содержащих драгметаллы. У него остались жена и двое детей.