КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Фото: Срочно нужна передержка таксе!

Пожалуйста, откликнитесь кто-нибудь, возьмите такса хотя бы на время.

8.05.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена:

СРОЧНО! НУЖНА ПЕРЕДЕРЖКА! ДЛЯ МОЛОДОГО РУЧНОГО КОБЕЛЯ МЕТИСА ТАКСЫ!
Пёсик был у прежних хозяев на самовыгуле, его приютил один добрый молодой человек, у которого в доме у самого пять собак-подобрашек. Новенького не принял домашний пес ( прямо война (
Таксик хороший, ручной, добрый к людям. Ко всем идёт!
Пожалуйста, откликнитесь кто-нибудь, возьмите такса хотя бы на время. Со своей стороны гарантируем всяческую помощь кормами, кастрацией и дальнейшим пристройством.
Сейчас Ричи находится в Бердске у Алексея 8-913-718-1504
Можно позвонить мне 8-952-945-3777 — Нина Юрьевна

Фото: Срочно нужна передержка таксе! Фото: Срочно нужна передержка таксе!


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А почему сами не возьмете Или обратитесь в приют

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