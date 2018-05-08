Фото: Срочно нужна передержка таксе!

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СРОЧНО! НУЖНА ПЕРЕДЕРЖКА! ДЛЯ МОЛОДОГО РУЧНОГО КОБЕЛЯ МЕТИСА ТАКСЫ!

Пёсик был у прежних хозяев на самовыгуле, его приютил один добрый молодой человек, у которого в доме у самого пять собак-подобрашек. Новенького не принял домашний пес ( прямо война (

Таксик хороший, ручной, добрый к людям. Ко всем идёт!

Пожалуйста, откликнитесь кто-нибудь, возьмите такса хотя бы на время. Со своей стороны гарантируем всяческую помощь кормами, кастрацией и дальнейшим пристройством.

Сейчас Ричи находится в Бердске у Алексея 8-913-718-1504

Можно позвонить мне 8-952-945-3777 — Нина Юрьевна