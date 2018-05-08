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Путин отказался поздравлять Порошенко с Днем Победы

Президент России не поздравил главу Украины с 73-летием победы над фашистской Германией из-за войны в Донбассе. Обращение Путина адресовано украинцам.

8.05.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Путин отказался поздравлять Порошенко с Днем Победы

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин адресовал поздравление с 73-летием Победы в Великой Отечественной войне украинским гражданам, а не президенту Украины Петру Порошенко из-за отношения к войне в Донбассе.

Об этом заявил журналистам и. о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу, и вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — ответил Песков на вопрос украинского журналиста, почему традиционное поздравление Путина лидерам постсоветских стран по случаю годовщины Победы в случае с Украиной было адресовано не президенту этого государства, а гражданам.

Ранее пресс-служба Кремля распространила сообщение, в котором указывалось, что Путин «поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне».


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