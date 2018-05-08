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Фотоальбом «Вспомнить всех поименно» опубликовал ко Дню Победы «Курьер. Среда. Бердск»

На трех полосах газеты мы вместе вспоминаем отцов и матерей, дедов и бабушек, всех, кто причастен великому подвигу народа в Великой Отечественной войне. Им посвятила стихотворение бердчанка, живущая в Краснодаре.

8.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Фотоальбом Вспомнить всех поименно опубликовал ко Дню Победы Курьер. Среда. Бердск

Фотоальбом участников войны

8 мая в газете «Курьер. Среда. Бердск» за №15 опубликован альбом «Вспомним всех поименно». В течение месяца мы собирали фотографии участников Великой Отечественной войны — фронтовиков и тружеников тыла. Снимки уместились на трех страницах.

Фотоальбом Вспомнить всех поименно опубликовал ко Дню Победы Курьер. Среда. БердскВ этом же номере «Курьер. Среда. Бердск» опубликовано стихотворение нашей землячки, которая ныне живет в Краснодаре. Его она посвятила женщинам на войне.

Уроженка Бердска Марина Соколова-Гонзалез накануне 9 Мая прислала в редакцию «Курьера» письмо и стихотворение, посвященное женщинам, участникам Великой Отечественной.

«В преддверии праздника Великой Победы, хотелось бы сказать много теплых слов нашим ветеранам! И, конечно же, женщинам, которые будучи молоденькими девушками, испытали на себе весь ужас войны, вынесли на своих хрупких плечах весь гнет того лихолетья. Женскую роль в Великой Отечественной войне хочется отметить отдельно и посвятить им это стихотворение.

Против войны

«У войны не женское лицо» —

В знаменитой книге очень горько говорится.

Медсестра с войны нам посылает письмецо —

Люди, все, что было, должно свято чтиться!

Им — таким щемяще молодым,

Необученным, наивным, но до одуренья смелым

Не хотелось в мясорубку, смрад и дым!

Воевали, как могли — отчаянно и неумело.

Танцевали накануне до утра.

Выходные отмечали, веселились…

И не знали: наступила черная пора,

Мирные денечки закатились…

Огненная, черная, трагичная черта

Разделила жизнь на « до » и « после » этой битвы.

Выжить! Победить! Не покориться всем смертям!

Не было в те времена другой молитвы!

Родине помочь, народу и семье —

Молодые тогда бурно совещались.

А отцы и деды уже были на войне.

Цвет страны пока туда еще не взяли!

Подрастают… четыре страшных года впереди.

И уходят! И уходят! И уходят!

На прощание: «Ты только меня жди!».

Пока с Победой не возникну на пороге!

А у той, что обещала дожидаться,

Терпения нет сидеть и писем с фронта ждать.

Ведь надо же туда со всех сил было помчаться!

И помогать. Любимым помогать. И защищать.

На женских плечиках трогательно милых

Немало было вывезено бед.

Так и неясно, откуда ж они брали силы.

Войне протест, войне заслон —

Такой был дан тогда обет!

С самыми глубокими, трепетными чувствами уважения, сострадания к нашим ветеранам, Марина Соколова-Гонзалез

03.05.2018».

Газету с фотоальбомом и стихотворением можно приобрести в редакции по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2 и ул. Ленина, 38, а также в сети магазинов «Продсиб».

 


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