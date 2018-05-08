Заплатила штраф 15 тыс. рублей швырявшая малышей-отказников в больнице Новосибирска

В Новосибирске поставлена точка в деле о жестоком обращении с малышом в одной из больниц города, сообщили сегодня, 8 мая, в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Собранные следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска регионального СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения о жестоком обращении медицинского работника с малышом в помещении ДГКБ №4 имени В.С. Гераськова

-Вину обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, признала и полностью возместила моральный вред. После выполнения необходимых следственных действий следователь по заявлению обвиняемой направил в суд Ленинского района Новосибирска ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, — рассказали в ведомстве.

Правовой институт освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа введён в действие в 2016 году в рамках проводимой гуманизации уголовного законодательства об ответственности лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести и возместивших причиненный преступлением вред. Лицо, на которое наложен судебный штраф, считается не судимым, что призвано стимулировать действия обвиняемого по возмещению ущерба. Поэтому указанный правовой институт следует также рассматривать как действенный механизм восстановления социальной справедливости.

Судом Ленинского района Новосибирска уголовное дело по обвинению медицинского работника в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ прекращено по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, и ей назначено мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тыс. рублей. Максимальная санкция статьи — 2 года лишения свободы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 9 апреля в социальных сетях появилось видео, на котором женщина швыряет младенца. На записи слышно, как из палаты доносятся шлепки и плач детей. После этого следственные органы Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту жесткого обращения с детьми в Детской городской клинической больнице №4 Новосибирска. Медсестру отстранили от исполнения обязанностей.

Девятимесячную девочку, которая попала на видео, ставшее поводом для проверки по факту жестокого обращения с отказниками в детской больнице Новосибирска, перевели в дом ребенка. Ей ищут новых родителей, сообщается на официальном сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Отмечается также, что девочка находилась в больнице практически с рождения. Мать за это время ни разу не навестила ее и не поинтересовалась состоянием дочери. «Девочка, которая восемь месяцев находилась в детской больнице города Новосибирска, переведена в дом ребенка. В данный момент для девятимесячной малышки ищут родителей», — сообщается на сайте детского омбудсмена.

Кузнецова «усомнилась в правомерности и обоснованности столь продолжительного пребывания девочки в медицинском учреждении и обратилась к прокурору Новосибирска для проведения проверки данной информации и, в случае ее подтверждения, принятия соответствующих мер».

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справка

Статья 238 УК РФ

1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, — наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.