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Погибли два российских летчика в разбившемся вертолете Ка-52 в Сирии

По предварительной информации Минобороны РФ, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

8.05.2018 Фото: mil.ru Один комментарий

Погибли два российских летчика в разбившемся вертолете Ка 52 в Сирии


Вертолет Ка-52 называют «Аллигатором»

Российский вертолет Ка-52 потерпел катастрофу в Сирии, оба летчика погибли. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

«При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли», — сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что поисково-спасательная группа доставила тела погибших летчиков на аэродром базирования. «По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность», — сказали в Минобороны.

3 мая над Средиземным морем потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба летчика погибли. По данным Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы, огневого воздействия по самолету не было. Эта катастрофа стала первой в истории российской военной авиации потерей истребителя семейства Су-30.

Двухместный боевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника и является модернизированной версией Ка-50 «Черная акула». «Аллигатор» оснащен двумя газотурбинными двигателями мощностью 2 тыс. 400 лошадиных сил каждый. Вооружен пушкой 2А42-1 калибра 30 мм, способен нести до 2 тыс. 500 кг боевой нагрузки, передает ТАСС.

В конце прошлого года в Сирии погиб бердский вертолетчик, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Воздушное судно, вероятно, задело провода. Валерия Матвеева похоронили на кладбище в Бердске 4 января 2018 года.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Бессмысленная война непонятно с кем и непонятно во имя чего, если не считать интересов путинских друзей, продолжает убивать российских военных.

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