Акция «Свеча памяти» пройдет при любой погоде в Бердске

Дождь не станет помехой для проведения акции «Свеча памяти» в Бердске. Она состоится при любой погоде, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок.

Акция проходит недолго и ее основная цель — почтить память бердчан, погибших во время Великой Отечественной войны. И дождь, как показала практика, не остановит потомков фронтовиков прийти к Мемориалу Славы, отметила Татьяна Лильбок.

Акция «Свеча памяти» пройдет 8 мая с 22.00 до 22.30 на Мемориале Славы в парке Победы.