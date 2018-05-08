Оппозиционер Пашинян стал премьер-министром Армении

Национальное собрание Армении избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны, передает РИА Новости.

Во втором туре за кандидатуру Пашиняна, выдвинутого фракциями «Елк», «Блок Царукян» и «Дашнакцутюн», проголосовали 59 депутатов при необходимых 53, против — 42.

Избрание состоялось благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении (РПА).

1 мая Пашиняна поддержали только 45 человек.

Ранее в правящей Республиканской партии Армении заявили, что обеспечит необходимое количество голосов для избрания Пашиняна на пост премьер-министра, хотя по-прежнему против его кандидатуры.

«Для урегулирования ситуации в стране мы приняли политическое решение, и в пользу Пашиняна от нашей фракции проголосуют 11 депутатов. Мы против, но проголосуем за», — сказал руководитель фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян.

1 мая Национальное собрание не смогло выбрать главу правительства, поскольку Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство. После этого глава оппозиции призвал своих сторонников с 2 мая объявить тотальную забастовку и заблокировать все дороги. Позже глава правящей партии заявил, что она поддержит Пашиняна.

В парламенте Армении представлены четыре политические силы. У фракции Республиканской партии абсолютное большинство голосов — 58 депутатов. Оппозиционная фракция «Елк», которой руководит Пашинян, представлена девятью депутатами. В оппозиционной фракции «Царукян» 31 депутат, во фракции «Дашнакцутюн», которая вышла из коалиции с правящей партией, семь депутатов, передает «Интерфакс».

Ситуация в Армении

С 13 апреля в Армении начались акции протеста, которые возглавил Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней митингующие объявили о начале «бархатной революции».

Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина. Однако менее чем через неделю он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Недавно в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым премьер становится фактическим лидером страны.

Пашинян родился 1 июня 1975 года в городе Иджеван на севере Армении. Окончил Ереванский госуниверситет, отделение журналистики филологического университета. С 1993 по 1999 гг. работал журналистом и редактором в различных местных изданиях. В 1999 основал и стал главным редактором газеты «Айкакан жаманак».

В 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

В 2012 году избран депутатом парламента. В 2017 году также избран парламентом, возглавил оппозиционную фракцию «Елк».

Женат, имеет четверых детей.