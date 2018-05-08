Плакал зал: фронтовик прочитал стихи о войне на торжествах в честь Дня Победы в Бердске

В понедельник, 7 мая, зал ДК «Родины» был полон. Сотни горожан пришли на торжества, чтобы почтить память тех, кто ценой собственной жизни подарили мирное небо. Особая благодарность звучала в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. С каждый годом их становится все меньше. Сейчас в Бердске осталось 47 фронтовиков.

— Спасибо, что я здесь. Спасибо, что у меня жива семья. Спасибо, что у меня есть право жить, работать, учиться и трудиться. Спасибо вам за то что вы есть. Низкий поклон. Мы с вами счастливы люди. Мы живем в свободной стране. Мы рядом с живой легендой, теми людьми, которые прошли этот кромешный ад. Меня всегда удивляет, пройти такую мясорубку жизни и так любить свою жизнь , любить людей, любить свою Родину. Это какая же внутренняя закалка! Дай Бог им здоровья, — поблагодарил ветеранов Великой Отечественной мэр Бердска Евгений Шестернин.

Автор видео Елена Белоусова



Евгений Анатольевич вручил почетную грамоту от врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова фронтовику Николаю Илюшечкину. Он награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

Со сцены фронтовик прочел стихотворение:

— Семь десятков лет промчалось. Жизнь — крутые повороты. Никого уж не осталось, от его военной роты, — декламировал Николай Семенович.

Автор видео Елена Белоусова



Зал плакал. Поздравления звучали от спикера горсовета Валерия Бадьина и депутатов Заксобрания Владимира Карпова и Зои Родиной.

Бежали по льду босиком и кричали: Война кончилась!

85-летняя Анна Скачкова встретила победу в Чановской районе. Она тогда училась в 3 классе. Учительница отправила детей, чтобы они рассказали всем радостную новость, что кончилась война.

— Мы бежали босиком по льду, открывали дверь в каждую избушку и кричали: «Война кончилась!». Кто-то рад. А в основном — слезы о погибших, — вытирая глаза, призналась «Курьер. Среда. Бердск» Анна Михайловна.

Анна Михайловна — труженик тыла, работала на бердском радиозаводе.

Победу встретила на крыше

Когда началась война, 79-летней Александре Бобровской было 3 года. День Победы она помни,т как будто это было вчера. В Алтайском крае, тепло было, солнышко.

— Я сидела на крыше верхом, смотрю с сельского совета дядька кокой-то едет, тряпкой машет и кричит: «Победа! Победа!». Стал собираться народ. Накрыли всей деревней стол, собрали у кого что было, — вспоминает Александра Ильинична.

Она проработала 38 лет на бердском радиозаводе. У нее двое детей, пятеро внуков. 9 мая бердчанка отмечает в кругу многочисленной семьи. Просматривают фотографии военных лет. Плачут, песни поют.

— Накануне Дня Победы у меня тревожно на душе. Мы голод, холод испытали, в школу ребятишки прибегали босиком. Слава Богу, что мы в Сибири, что здесь хоть бомбежек не было. Недавно внук забегал, говорит: «Баб, дай дедову фотографию, на «Бессмертный полк» пойдем, — поделилась Александра Бобровская.