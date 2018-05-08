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Дождливое 9 Мая обещают синоптики в Бердске

С 8-го на 10 мая перенесли почти все мероприятия, посвященные Дню Победы. В Бердске весь предпраздничный день льет дождь.

8.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Дождливое 9 Мая обещают синоптики в Бердске

Дождь не помешает многим бердчанам прийти в парк Победы, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны

Не порадует теплом и солнцем, как это чаще всего бывает, 9 Мая в Бердске. Синоптики прогнозируют в этот день дождь. Дневная температура воздуха не поднимется выше 8 градусов.

Зато уже на следующий день выглянет солнышко и температура поднимется до 10 градусов. Именно из-за дождя с 8 на 10 мая были перенесены почти все мероприятия, приуроченные к 73-летию Великой Победы, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела по делам молодежи Татьяна Лильбок.

Напомним, какие мероприятия пройдут на следующий день после 9 Мая.

14:30 — 18:00 у здания №7 по ул. Горького пройдут молодежная акция «Слова о войне и Победе», международная акция «Рекорд Победы» (отжимание по количеству мирных дней).

14:30-18:00 — на площади Горького интерактивная игра «Война глазами поколений».

15:30 — площадь Горького — Городская легкоатлетическая эстафета образовательных организаций и трудовых коллективов.

15:30 — площадь Горького — Всероссийский флешмоб «Песня Победы».


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