Признать дом нежилым просит хозяин разрушенного паводком жилья в Бердске

Сегодня, 8 мая, Андрей Крюков, собственник дома, где вечером 26 апреля рухнула стена, обратился в администрацию Бердска. Он подал заявление на признание дома нежилым. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей, он попал на прием к вице-мэру по строительству Петру Киму. Тот пообещал срочно создать комиссию, которая проверит состояние дома сразу после праздника — 10 мая. Пока же Андрей продолжает ремонтно-восстановительные работы, чтобы дом не разрушился окончательно.

— Стену пока «залепили», чтоб на улицу не было выхода. Демонтировав сайдинг на остальных стенах дома, обнаружили в нескольких местах начало разрушения стен. Какая стена упадет следующая и как скоро — неизвестно. Жить в таком доме опасно, — выразил свои опасения Крюков.

Семье Андрея выделили временное жилье, но с ним, как выяснилось, не все гладко.

— Нам дали временное жилье, но этого недостаточно. Две комнаты на одну семью. Но семьи-то у нас две. Вторую куда? Мы пошли в ЖКХ, задавали вопросы: «Как быть?». А там удивились и сказали: «Почему вас вместе поселили, вы же разные семьи». Говорят, что счета для оплаты разделить можно, а как быть с приборами учета? Мы-то между собой договоримся, а вот как это с точки зрения закона решить — непонятно, — развел руками Андрей.

Кроме того, он говорит, что до сих пор не получил никаких денежных выплат.

— Нас приглашали в соцзащиту, но ответственного сотрудника застать на месте мы так и не смогли. Получается, пока собираешь эти все документы, полгорода будешь ждать для того, чтобы было принято какое-то решение, — сказал Андрей Крюков.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дом Крюковых №32 на ул. Октябрьской рухнул 26 апреля. По счастливой случайности обошлось без жертв — стены вывалилась наружу, а не в комнату.

Автор видео Слава Душин

