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Порочной признал систему строительства и обеспечения жильем Медведев

Новым кандидатом на пост вице-премьера, отвечающего за эту сферу, накануне стал Виталий Мутко, бывший министр спорта.

8.05.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Порочной признал систему строительства и обеспечения жильем Медведев

Дмитрий Медведев встретился с думской фракцией КПРФ

Дмитрий Медведев перед назначением нового правительства рассказал о «порочной системе» в российском строительстве. Об этом и.о. премьер-министра заявил на встрече с фракцией КПРФ. Его слова передал РБК один участник встречи и подтвердил другой.

В ходе встречи депутат Валерий Рашкин напомнил, что в прошлом году в Госдуме прошли слушания по обманутым дольщикам, но составленные дорожные карты в настоящий момент «сорваны». На вопрос, когда правительство намерено навести порядок в этом вопросе, Медведев ответил, что проблема заключается не только в законодательстве.

«Проблема связана не только с государством и законодательством, но и с системой обеспечения жильем. Текущая система строительства порочна, ведет к появлению обманутых дольщиков. Люди ведутся на посылы. Нужно уходить от долевого строительства — либо через кредиты покупать, либо социальный найм или аренда», — сказал он.

Он добавил, что эту проблему нужно решать совместно с регионами. В целом же число дольщиков снижается, добавил Медведев. «Не согласен с тем, что ничего не решается», — отметил он.

Сферу строительства в новом составе правительства будет курировать Виталий Мутко, пока еще остающийся вице-премьером по спорту. Об этом Медведев заявил в понедельник во время аналогичных консультаций с партией «Единая Россия». Официально Медведев еще должен представить свои предложения по новому кабинету президенту Владимиру Путину. Это произойдет после того, как решение по самому Медведеу примет Дума. Пленарное заседание, на котором будет рассмотрен этот вопрос, начнется во вторник в 15:00.

Россия уже начала борьбу с долгостроем. Минстрой, АИЖК и Центробанк в январе согласовали «дорожную карту» о необходимости перехода от долевого строительства к схеме проектного финансирования в течение трех лет. О необходимости такого шага говорил Владимир Путин. «Дорожная карта» не предполагает полного запрета на покупку квартир гражданами на этапе строительства. Однако собирать их средства будет не сам застройщик, а банк, уполномоченный открывать эскроу-счета. Эти деньги перейдут непосредственно на счет компании-застройщика только после ввода дома в эксплуатацию. До того времени строительство будет финансироваться за счет банковского кредита. Кроме того, в январе Минстрой утвердил приказ, вносящий изменения в критерии включения объектов недвижимости в реестр проблемных. Инициатива ведомства позволит объективно оценить число пострадавших граждан.

Медведев на встрече с КПРФ также признал, что в стране выделяется недостаточно денег для детей-сирот, но модель финансирования их нужд стоит пересмотреть. По его мнению, предоставлять жилье сиротам в собственность — не лучшая идея, правильнее оставлять его в руках государства. «Вот они получают жилье в собственность. Это жилье продается, деньги пропиваются, а мы с вами тут ищем в поте лица деньги для детей, которые не имеют социальной адаптации. Нужно в госсобственности оставлять. Такое жилье строить проще», — сказал он, добавив, что такая идея сейчас обсуждается.


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