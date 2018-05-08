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Цены на бензин растут третью неделю подряд в России

Увеличиваются и объемы производства автомобильного топлива.

8.05.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Цены на бензин растут третью неделю подряд в России

На АЗС Бердска попадается некачественный бензин

Потребительские цены на бензин в России с 24 по 28 апреля (из-за праздников более короткий, чем неделя, период наблюдения) выросли на 0,4%, сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) в понедельник, 7 мая.

Предыдущие две недели цены также росли по 0,4%, до этого они поднимались на 0,1% и на 0,2% после 11 недель стабильности. С начала года бензин подорожал на 1,8%.

Цены на дизельное топливо выросли на 0,4% после двух недель роста по 0,5%, на 0,2%, на 0,1% и 8 недель стабильности до этого. С начала года они поднялись на 2,7%.

За период с 24 по 28 апреля в 71 центре субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены выросли во Владимире, Севастополе, Кирове и Петрозаводске — на 1,0-1,3%.

В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%, передает «Интерфакс».

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 37,20 до 40,35 руб. за литр, марки АИ-95 — от 40,30 до 44,65 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 37,50 до 39,59 руб., марки АИ-95 — от 40,50 до 43,14 руб. за литр.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 28 апреля составила 40,43 руб. (23 апреля — 40,26 руб.), в том числе марки АИ-92 — 38,65 руб. (38,47 руб.), марки АИ-95 — 41,65 руб. (41,48 руб.), марки АИ-98 — 46,92 руб. (46,76 руб.). Дизтопливо 28 апреля стоило в среднем по стране 41,60 руб. (23 апреля — 41,45 руб.).

Производство бензина в России с 23 по 29 апреля выросло на 1,7% и составило 708,2 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 2,9% — до 1 млн 377,4 тыс. тонн.


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Это прорыв

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