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Разделят посещение больных и здоровых детей в поликлиниках Бердска

В рамках проекта «Бережливая поликлиника» очереди к врачу сократятся, качество медицинской помощи улучшится. (ВИДЕО)

8.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Разделят посещение больных и здоровых детей в поликлиниках Бердска

В детской поликлинике №1 в этом году полностью заменили инженерные сети

О программах обновления детских поликлиник в рамках 10-летия детства рассказал на заседании общественной палаты главврач горбольницы Бердска Юрий Краморов.

По словам Юрия Краморова, в Новосибирской области стартовал проект «Бережливая поликлиника», целью которой является развитие первичной медико-санитарной помощи детям, повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет оптимизации процесса и так далее.

Автор видео Галина Панчева

Две бердские детские поликлиники вступили в этот национальный проект по приказу министерства здравоохранения. Для реализации проекта в бердской горбольнице была создана рабочая группа. Выделены три больших направления: повышение доступности, эффективности и качества оказания медицинской помощи в поликлинике, в том числе, начиная с регистратуры, отметил Краморов. Это оптимизация маршрутизации детей при прохождении профосмотров, соблюдение сроков при прохождение медосмотров, электронный документооборот.

— Все это направлено на то, чтобы достичь результатов, которые будут выражаться в сокращении времени ожидания пациента для получения медицинской услуги. Это обеспечение равномерного, сбалансированного распределения функциональных обязанностей между врачами и медперсоналом, а также функции медперсонала других организаций: регистратуры, лаборатории и так далее. Это оптимизация информационных потоков, в том числе повышение эффективности медицинской информационной системы, устранение дублирования избыточного ручного труда при вводе информации в информационную систему. Это формирование рациональных потоков пациентов в зависимости от цели посещения медицинской организации. То есть разграничение больных и здоровых детей, — объяснил Краморов.

В 2017 году бердская горбольница получила финансирование и провела ремонт детских поликлиник.

-В поликлинике №1 удалось заменить только инженерные сети, но в этом году будем приступать к ремонту. Для разработки проектной документации мы уже получили 300 тыс. рублей, — сообщил Юрий Николаевич.


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