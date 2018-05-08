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Суд отказался восстанавливать в должности уволенного руководителя СК Бердска Копырина

Суд признал приказ главы Следственного комитета Бастрыкина об отставке главного следователя Бердска законным. Сергей Копырин, вероятно, подаст апелляцию.

8.05.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Суд отказался восстанавливать в должности уволенного руководителя СК Бердска Копырина

Сергей Копырин работал в СК с момента создания ведомства

Сегодня, 8 мая, Центральный районный суд Новосибирска отказал экс-руководителю бердского отдела Следственного комитета Сергею Копырину в удовлетворении исковых требований. Отметим, что Копырин подал иск, в котором просил признать его отстранение от должности незаконным. Но в суде фактически признали обратное.

Адвокат Сергея Копырина Михаил Герасцын заявил, что решение ещё не вступило в законную силу и нужно дождаться постановления суда.

— Мы, вероятно, будем обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях, — сообщил он «Курьер. Среда. Бердск».

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», во вторник утром в Центральном районном суде Новосибирска началось рассмотрение дела по иску бывшего главного следователя Бердска Сергея Копырина к следственному управлению СКР по Новосибирской области. Он просил признать свое увольнение незаконным. 20 апреля прокуратура попросила время для вынесения заключения, и сегодня озвучила, что считает увольнение Копырина законным, несмотря на допущенные нарушения.

Сергею Копырину до последнего момента не было известно, за что его уволили, рассказывал он «Курьер. Среда. Бердск». Судебный процесс начался 13 апреля.

Два года назад, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергею Анатольевичу удалось по суду восстановиться в должности. Тогда глава СКР Александр Бастрыкин подписал приказ на основании информации о том, что Копырин Критиковал руководство за необоснованные проверки, которые якобы возникли из-за уголовного дела против бердского бизнесмена Виктора Голубева.

Напомним, Сергей Копырин возглавлял бердский следственный отдел с момента образования СК РФ в 2011 году. Под его началом раскрыт и доведен до логического завершения целый ряд громких дел: например, взятка мэра Ильи Потапова, коррупционные преступления в администрации Бердска.

Копырин имеет награды от руководителя СК РФ Александра Бастрыкина, в том числе за безупречную службу в органах следствия.


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(5) Комментариев

  1. Ты виноват уж в том что хочется мне кушать

    Прогнило что-то в датском королевстве

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  2. Аноним

    Вот и славно…. Не всё коту масленица. ;)

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  3. Аноним

    Давай Сергей, досвидания :-D

    Thumb up 5 Thumb down 2

  4. 777

    Сажать картофан на подаренных землях. *TIRED*

    Thumb up 5 Thumb down 1

  5. Житель

    Сергей Анатольевич! Идите до конца,вы правы! Остальное подстава и решалово!

    Thumb up 4 Thumb down 4

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