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Обрушился полностью подъезд 5-этажного дома в Саратове

С жителями рухнувшего дома работают психологи. Эвакуированных людей поселили в гостиницы. Дом не считался аварийным.

8.05.2018 Фото: © ИА "Свободные новости" 6 коммент.

Обрушился полностью подъезд 5 этажного дома в Саратове

В Саратове после обрушения стены пятиэтажки эвакуировали 150 человек

Психологи оказывают помощь жителям пятиэтажного жилого дома в Саратове после обрушения кирпичной кладки угла здания с первого по пятый этажи, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«С жителями работают психологи главного управления МЧС. Люди, проживающие в доме, эвакуированы», — говорится в сообщении.

В связи с ЧП в областном главке МЧС создан оперативный штаб. На месте находятся заместитель председателя правительства области Александр Буренин, начальник главка МЧС Игорь Качев, все службы жизнеобеспечения.

«По состоянию на 21.00 мск на месте находится аэромобильная группировка главного управления (МЧС), спасатели областной и городской служб спасения. Всего 170 человек личного состава», — отметили в пресс-службе.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что частичное обрушение кирпичной кладки с первого по пятый этаж в части пятиэтажного жилого дома, где находятся душевые, произошло в понедельник по адресу: проспект Строителей, 27А. По данным ведомства, никто не пострадал, из дома эвакуировали около 150 человек. В прокуратуре ранее сообщили, что дом не был аварийным. По данным пресс-службы главы региона, всего в доме 78 квартир. В мэрии уточнили, что в доме фактически проживали 119 человек, их размещают в гостиницы.


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(6) Комментариев

  1. Зелёная

    =Почему рухнул дом?=
    — шут его знает *UNKNOWN* .
    Но основа основ для здания — это целостность фундамента, наверное. Чтобы не подвисал в воздухе.
    Нередко приходится глазеть на наши постройки. Домишки возводятся нехилые, но при этом невольно отмечается слабость в околофундаментной части вокруг.
    Интересовалась у мужичка — отчего такая слабая вертикальная планировка? Ответил — всё нормально, выкапывается котлован, и заливается надёжный фундамент *STOP* .

    Thumb up 1 Thumb down 1

    • Аноним

      Ну при чём тут фундаменты? Если бы это первый рухнувший дом был…

      Дело конкретно в этом случае не в фундаменте, а в том, что во первых даже на фотке хорошо видно сайдинг, который скроет все трещины, по которым можно раньше было бы понять что дом скоро рухнет, а во вторых этот дом — общага. Т. е., следить конкретно за этим домом сложно и при этом некому.

      Ровно поэтому же проваливаются дороги, падают ракеты, самолёты, вертолёты (обратите внимание — ТОЛЬКО у нас и в центральной Африке ещё!). Потому что увы, но мы уже деградировали и деградируем дальше. Инженеров следить за остатками советского хозяйства (а тем более, обновлять его) — в РФ уже нет.

      Все кто мог бы — уезжают. Нынешняя волна эмиграции — имеет дикий масштаб. Но россиянам мало. «Чемодан, вокзал, …любой город за пределами РФ…!» — кричат они. Поколение самоубийц. Жертвы группового отбора.

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      • Аноним

        Это то советское наследство от которого бы избавиться надо бы, какой там обновлять.

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        • Аноним

          Да надо бы, кто ж спорит, и надо бы давно! Но при этом надо сначала сделать что-то лучше. А темпы даже советского строительства («даже» — потому что оно было уже почти 30 лет назад!) — в РФ так и не достигнуты. И это при том, что уже и самое дешёвое, немыслимое по мировым меркам, крупнопанельное строительство ходу — всё равно не достигнуты.

          Либо, в ином случае, мы должны вымирать быстрее чем будут рушиться советские дома. К счастью и это тоже пока не достигнуто…

          Хотя… с учётом недавнего голосования россиян за войну (вместо развития) — скоро определённо достигнем.

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  2. Аноним

    Планово идём к успеху. Обама, трепещи! :-D

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  3. Аноним

    Путинская сверхдержава )) ещё чуть чуть и весь мир на колени поставим)))

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