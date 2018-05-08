Строить «вечные» дороги не хотят в России

Асфальтированные дороги в Бердске ремонтируют каждый год
Бетонка — для нас это участок дороги, выложенный плитами и иссеченный шрамами стыков, до боли шершавый с перепадами высот. Езда по нему угнетает человека и механизм. Но в Германии под бетонной дорогой подразумевается идеально ровная поверхность с алмазной твердостью и сроком службы, которой асфальт может лишь позавидовать.
Преимущества данного покрытия очевидны и особенно хорошо заметны на дорогах, где постоянно ездят тяжелые грузовики. Высокая прочность сводит вероятность образования колеи к минимуму. В отличие от асфальта стойко переносятся высокие температуры и большие нагрузки — материал попросту не деформируется. Кроме того, он лучше переносит колебания температур и менее пористый, соответственно, в него попадает меньше влаги.
Другой сильной стороной является лучшая видимость — поверхность отражает в три раза больше света, чем асфальт. И, наконец, десерт: по данным Ассоциации бетонных дорог, покрытие способно выстоять от 25 лет до полувека до первого капитального ремонта!
Примером экономической целесообразности может выступить проект бетонной дороги для участка протяженностью 54 км в Ферзиковском районе Калужской области. Проектная стоимость строительства цементобетонного полотна превысила стоимость асфальтобетонногона 5%, но затраты на обслуживание — при сроке эксплуатации в 25 лет — оказались в 2 раза меньше эксплуатационных расходов на содержание и ремонт асфальтовой дороги: 65 млн рублей (цементобетон) против 130 млн рублей (асфальтобетон) на 1 км дороги.
Увы, долгое время технология была фактически в забвении. В России крест на них поставили ещё в восьмидесятые годы: цены на нефть были низкими и от цементобетона отказались в пользу асфальта. Научные исследования и выпуск техники прекратились, нормативная документация не обновлялась. В Ассоциации бетонных дорог называют основную причину того, что и сегодня цементобетонная технология почти не используется, несмотря на разработки: она попросту невыгодна дорожным строителям. Ведь в сметы закладываются не соответствующие реальности объемы грунта, песка и щебня, а завышенные цифры по затратам топлива и износу техники: «асфальтовое лобби» уже ни для кого не секрет.
Современная техника позволяет укладывать 750 метров полотна в сутки. Стоимость строительства цементобетонных покрытий может составлять от 95 до 130% ценника асфальтобетонных, но через три десятка лет эксплуатационные затраты окажутся ниже на все 30-40%. Конечно, требуется уход, однако дорога все равно хранит долговечность. Главное, чтобы укладывали ее из качественных материалов и с соблюдением технологии, ибо асфальтовые улицы даже в крупных городах местами выглядят так, словно по ним прошлась вражеская авиация. О кондиции направлений в региональных центрах и говорить не приходится.
Казалось бы, цементобетонная трасса — это мечта и для водителей, и для строителей, которым впоследствии не придется постоянно заниматься латанием. Но вот ведь парадокс: из 1,4 млн километров российских дорог лишь один-два процента путей выложены данных материалом. К уникумам относится федеральная трасса М-4 «Дон», построенная в шестидесятые и имеющая повреждения, которые, как считают эксперты, появились не только за давностью лет, но и из-за нарушения технологии строительства.
Есть и «новодел» в Новосибирской области, где по состоянию на весну 2016 года планировали проложить 50 километров «бетонок». В частности, строится участок трассы М-51 протяженностью 6 км на выезде из Новосибирска, который превращают из двухполосного в четырехполосный. Сначала укладывают подстилочный слой песка, затем нижний слой основания из щебня, верхнюю «подушку» основания из песка с цементом, выравнивающую прослойку из черного песка и, наконец, цементобетон со встроенной металлической сеткой из арматуры диаметром 10 мм. Есть также проект реконструкции обхода Канска на федеральной трассе Красноярск — Иркутск: там проложат 18 километров двухполосной дороги и одного мостового перехода через реку Кан протяженностью 300 метров. Путь откроют в июле.
Увы, это капля в российском море, а, если вспомнить о процентном отношении в других странах, то становится совсем грустно. В той же Германии половина федеральных трасс из цементобетона, а в Штатах — все 60%.
Источник: Автосреда
У русских (ватников) как обычно свой путь — показать всему миру, как не нужно делать. Замечено Чаадаевым еще около 200 лет назад!
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Заметь, он был немного того, с приветом. Параллели неплохие.
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Зайдите в любой двор после реконструкции. Например Ленина,33 возле первого подъезда. Вот вам наглядный пример «Асфальтного лобби»
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Там поздновато асфальт клали.. холодно уже было и мокро
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Чтобы прекратить спор достаточно одного факта:
бетонное покрытие дороже асфальтового на 70–80%.
Все, на это можно закончить!
А тем кто любит рассуждать, начните с себя и ответьте:
— разве не дешевле ездить на новом авто, вместо того чтобы постоянно ремонтировать старое? Почему же вы не меняете машины сами себе на новые?
— разве не лучше сразу купить 3-4 комнатную квартиру в хорошем кирпичном доме (или добротный коттедж), вместо того чтобы жить в панельке/хрущевке/малогабаритке? Почему же не так у людей?
— разве не лучше для здоровья питаться только хорошими продуктами, вместо того чтобы тратить потом деньги на лечение? Да дороже, но в итоге ведь лучше — почему же вы все время экономите на себе?
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Ну и еще в довесок: преимущества дорог из асфальта (битума):
— Экономичность: По сравнению с бетоном, стоимость асфальта меньше. Кроме того, строительство дороги из асфальта занимает меньше времени, так как асфальт быстрее высыхает.
— Вторичная переработка: Асфальт производится из переработанного сырья. Его можно использовать вновь.
— Простое обслуживание: Можно отремонтировать только часть дороги. Асфальтированные дороги можно укладывать на старый слой.
— Безопасность: Дороги из асфальта обеспечивают лучшее сцепление и сопротивление скольжению для транспортных средств.
Нет в мире ничего идеального: у всего есть своя цена и свои достоинства и недостатки. Название данной статьи говорит лишь о глупости либо о желании привлечь внимание.
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машину покупаешь на свои, а дороги строишь на «общие».
Сравнение некорректно, в корне.
кстати, если всего 70% разница, с учётом разницы сроков эксплуатации то это это немного(если не воровать и откаты не платить). К тому, если асфальт разрушается, то бетон только крепнет от времени.
да и на «аварийных» и «ямочных» ремонтах как бы не больше в итоге выходило, со всеми вытекающими типа перекрытия дорог, износа техники и прочее…
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свое-общее — это скорее пережиток социализма-коммунизма, и вообще фантазии ваши.
Данилов, а давайте так: поставьте себя на место мэра.
Итак: у вас бюджет готовой ограничен, срок на который вас выбрали ограничен и конечен.
Вопрос: вы предпочтете:
а) отремонтировать по весне 50 км дорог
б) забить на ремонт и капитально отремонтировать 5 км.
И второй вопрос: вам выделили деньги на кап. ремонт дороги. Нужда у вас отремонтировать 100 км. Что вы сделаете:
а) отремонтируете все 100 км асфальтом
б) забьете на возмущение жителей (а заодно например еще и несколько автобусов отмените из-за невозможности ездить) и отремонтируете только 60 км, но бетоном?
А теперь то же самое на месте губернатора.
Дальше сами можете продлить….
Поймите вы: нет никаких «общих бездонных запасов, которые враги не хотят тратить на народ» — есть только ваши неправильные и ошибочные взгляды и представления!
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вообще, не понял причём тут мэр?
Вопросы строительства дорог не его компетенция. Даже близко не его.
про своё-общее и фантазии тоже понял.
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Данилов, вы написали: «машину покупаешь на свои, а дороги строишь на «общие».»
Ответьте по своим словам:
1. Кто строит дороги? (вы пишите «строишь»)
2. Чья компетенция принимать решение о количестве ремонта дорожной сети?
3. Кто выбирает технологию и материал для ремонтных работ?
Складывается впечатление, что это просто «кто-то», и именно он и виноват. Так для кого же тогда деньги «общие» и можно не заморачиваться их считать и тратить как захочется?
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1. Рабочие
2. Уж точно не мэра. Особенно с учётом того, что мэры везде разные
3. Кто?
я ж так понял, вам не столько мои ответы интересны, сколько сами ваши вопросы и последующие лекции «как оно на самом деле».
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Я просто пытаюсь понять причину нашего непонимания.
Я говорю про масштаб города: мэр может принимать решения и формулировать требования. В том числе это относится и к технологии ремонта и строительства дорог.
А вы? Про то что надо на законодательном уровне СНИПами и ГОСТами закрепить строительство только бетонных дорог и запретить асфальт?
Ну хорошо, даже если так:
откуда государству взять деньги на увеличение бюджета строительства дорог?
Ведь на верхнем уровне тоже решения принимаются путем обсуждения и в соответствии с приоритетами на что тратить…
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Если бы с Бердске до Новосибирска дорога была не бетонная, то сейчас бы по этой дороге было страшно ездить, в 60 десятые было выгодно делать дороги из бетона.
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Бетонными были воможно весь межгород тогда.
При Ельцине заасфальтировали.
При нем же и позже стали расширять полотно и вот тогда наверное бетон убрали.
А может и не убрали. То что сейчас дороги шире советских это факт.
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По сути переложили их полностью вместе с насыпью, водоотводм, ..
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Вопрос Местному-
Что экономичнее и лучше — делать каждый год кусок дороги капитально минимум на 15 лет(вспомним советские.которые до сих пор держат на себе намазанные новые) или каждый даже не год а сезон(летом делаете-осенью отлетает) кое-как латать и намазывать.спуская(или прибирая к рукам) деньги.Тем.кому по душе второй вариант понятно.чего хотят.
Вот и вся экономика по карманам. Не гонялся бы ты .поп. за дешевизною. Надзорные органы бы еще независимые.
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Не гонялся бы ты .поп. за дешевизною….
ок, а у вас какой телефон? какая машина? какой марки одежда? материал стен дома в котором вы живете?
За дешевизной гонитесь или просто стараетесь разумно распределять траты?
Например многие уверены что лучше иметь 15-летнюю тоету и ремонтировать ее 2-3 раза в год (причем китайскими запчастями дешевыми) чем купить новую и не тратиться на ремонт 3-5-7 лет кроме текущих расходников.
Они тоже неправы, потому что за дешевизной гонятся?
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