Более 1500 первоклассников сядут за парты в 2018 году в Бердске

В ближайшие годы не смогут перейти на работу в одну смену школы Бердска.

— Пока для Бердска это не реально. Сегодня мы имеем большой приток детей в 1 классы. Опять ждем более 1500 первоклассников. А это значит, что в школах Микрорайона будет по 5-6 классов первоклассников. Конечно, для всех прозвенит звонок, и все сядут за парты. Но это стоит больших усилий. Актуальным для нас остается и строительство школы, и детсада в микрорайоне Южном. Хотя проблемы второй смены это не решит, — рассказала на заседании общественной палаты 3 мая начальник управления образования Жанна Тузова.

На сессии заксобрания Новосибирской области депутаты вынесли решение о выделении средств Бердску на строительство детского сада в Южном микрорайоне. Садик возведут рядом с площадкой, отведенной под будущую школу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в октябре прошлого года областным чиновникам и депутатам показали пустырь в Южном под школу на 1100 мест, которая позволит разгрузить учебные заведения в соседнем Микрорайоне.

Стройка стоимостью 1 млрд рублей уже одобрена Минобром и Минстроем. Планируют в 2020 году школу ввести в эксплуатацию. Депутат заксобрания от Бердска Зоя Родина предлагала параллельно со школой строить детский сад, который тоже очень нужен «южанам». Садик начнут строить даже раньше школы. Следом за образовательными учреждениями в Южном соорудят стадион.