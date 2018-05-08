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Избавилась от 16 земельных участков в собственности вице-мэр Бердска

Заглавы по городскому хозяйству Лариса Степанова увеличила свой доход за год более чем в 5 раз. Но самым богатым из замов оказался вице-мэр по соцполитике Сергей Носов.

8.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Славы Душина Нет комментариев

Избавилась от 16 земельных участков в собственности вице мэр Бердска

Лариса Степанова, вице-мэр по городскому хозяйству

На сайте бердской администрации 7 мая появилась информация о доходах и имуществе чиновников на основе поданных ими деклараций.

Замглавы Бердска по строительству Петр Ким задекларировал за 2017 год доход в размере 828 156 рублей. В собственности у него две квартиры и два автомобиля — Хёндай Санта Фе и Хонда Пилот, 2008 года выпуска.

Доход супруги Петра Анатольевича более чем в два раза превысил показатель мужа — 1 млн 931 тыс. рублей. Она владеет земельным участком в 560 кв метров, квартирой, гаражным боксом и автомобилем Сузуки Гранд Витара 2010 года выпуска.

Их несовершеннолетний ребенок имеет долю в одной из квартир родителей и квартиру в собственности.

В 2016 году доход Петра Кима был значительно больше — 2 430 800 рублей.

Вице-мэр Бердска по социальной политике Сергей Носов указал в декларации за 2017 год доход 968 166 рублей. Он владеет половиной 52-метровой квартиры, жилым домом и квартирой площадью 43 кв. метра. Его супруга задекларировала доход в размере 216 102 рубля, квартиру в собственности и долю в квартире. Автомобилей у супругов Носовых, судя по декларациям, нет.

За 2016 год Сергей Носов показал в декларации чуть меньшую сумму — 907 519 рублей.

Заместитель главы Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова с 1 января по 31 декабря 2017 года получила доход в сумме 882 612 рубля. У нее в собственности два земельных участка площадью 1500 и 31 кв. метров, автомобиль ВАЗ-21061 1982 года выпуска, гараж, две квартиры и ½ доли в квартире вместе с несовершеннолетним ребенком. Он, кстати, за год получил доход в размере 60 тыс. рублей.

В 2016 году, судя по декларации, доходы Ларисы Владимировны были более чем скромные — 164 631 рубль. Стоит отметить, что она вступила в должность вице-мэра 12 декабря 2016 года. До этого она работала в Комбинате бытовых услуг в должности технического директора. Зато она тогда владела 18-ю участками общей площадью более 220 тыс. кв. метров.

Доходы Степановой за год выросли более чем 5,3 раза.

Почти в три разы увеличились за 2017 -й и доходы мэра Бердска Евгений Шестернина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Вероятно, он продал «Тойоту Ленд Крузер Прадо», поскольку в последней декларации в списке имущества главы города автомобиля нет.


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