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На отечественном лимузине приехал Путин на инаугурацию

Раньше президент приезжал на церемонию вступления в должность на «Мерседесе». Новый автомобиль — из серии «Кортеж».(ВИДЕО)

8.05.2018 Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев Нет комментариев

На отечественном лимузине приехал Путин на инаугурацию

Черный представительский седан «Aurus Сенат» доставил избранного президента к Большому Кремлевскому дворцу

Владимир Путин на церемонии вступления в должность президента 7 мая 2018 года впервые использовал не традиционный «Мерседес», а новый отечественный лимузин из проекта «Кортеж».

Видео ntv.ru

Черная машина представительского класса имеет характерную и узнаваемую особенность — большую серебряную раму на переднем капоте, передает РИА Новости.

«Сенат-лимузин»

Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» автор фильма о президентском кортеже Дмитрий Щугорев, новый автомобиль Путина, полностью произведенный в России из отечественных комплектующих, получил название «Сенат-лимузин».

Длина лимузина — 6,62 метра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра, клиренс — 200 миллиметров. На машине установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра, его мощность — 598 лошадиных сил.

К семейству представительских машин, названному «Аурус», относятся также седан «Сенат» и микроавтобус «Арсенал». Все модели названы в честь башен Кремля.
Проект «Кортеж»

Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей для первых лиц государства — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе. Ответственным исполнителем проекта является Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).

Объем бюджетных инвестиций в проект составляет 12,4 миллиарда рублей. Как рассказал исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Мантуров, на эти машины вслед за Путиным могут пересесть и другие чиновники. В феврале он предполагал, что это произойдет в конце этого — начале следующего года.

Кроме того, Минпромторг пообещал, что машины проекта «Кортеж» под брендом Aurus появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года.

Семейство машин презентуют широкой общественности в рамках Московского международного автомобильного салона — 2018.

Предполагается, что розничная стоимость вип-автомобилей будет начинаться от шести-семи миллионов рублей.

Последним отечественным автомобилем представительского класса был бронированный лимузин ЗИЛ-41052, выпущенный в середине 80-х годов прошлого века и на тот момент не имевший аналогов в мире. Он обладает наивысшим классом безопасности, а конструкция шасси такова, что его невозможно перевернуть. На таком автомобиле ездил последний генеральный секретарь ЦК КПСС, он же первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, передает ТАСС.

Первый президент РФ Борис Ельцин пользовался Mercedes-Benz S500, второй президент — Владимир Путин — ездил уже в основном на черных Mercedes-Benz S600 Guard Pullman W220. Президент Дмитрий Медведев передвигался на Mercedes-Benz Pullman S600 Guard W221.


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