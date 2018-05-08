Тушили 4 часа горящий дворец спорта в Красноярске

Пожар в красноярском дворце спорта ликвидирован, сообщает МЧС. Чтобы справиться с огнем, пожарным понадобилось около четырех часов.

Дворец спорта им. Ивана Ярыгина загорелся в Красноярске рано утром 8 мая. Сообщалось, что в шахте лифта горели силовые кабели по всей площади с уходом на кровлю.

На тушение привлекались 32 единицы техники и 93 человека. Кроме того, собирались задействовать авиацию, однако, как отмечают спасатели, помощь вертолета и самолета не понадобилась. Пожар был потушен на площади 250 кв. метров.

«На данный момент на месте работает автомобиль химической разведки, который установил, что количество вредных веществ в воздухе не превышено. Также на место происшествия выехали дознаватели для установления причины пожара», — говорится в сообщении МЧС.

Здание Дворца спорта было построено в 1981 году и изначально спроектировано для проведения масштабных соревнований и мероприятий международного уровня. К Универсиаде в нем была проведена реконструкция, передает Тайга.инфо.

Работами занималось ООО «Монолитстрой», они стоили 1,52 млрд рублей. По данным сайта госзакупок, контракт исполнен 29 декабря 2017 года. В документах указано, что были подписаны акты о приемке выполненных работ. Строительный контроль осуществляло краевое госучреждение «Управление капитального строительства» за 42 млн рублей. Кроме того, оборудование и оснащение центра обошлось еще в сумму более 100 млн рублей.

По проекту, на арене дворца спорта будет ледовая площадка для проведения соревнований по керлингу в рамках Зимней универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.