За 150 тыс. рублей «купил» информацию о проверках директор спортшколы в Новосибирске

Перед судом предстанет директор спортивного учреждения Новосибирска, обвиняемый в даче взятки, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

7 мая заместитель областного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего директора ГАУ НСО «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш».

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и заведомо незаконное бездействие).

Уголовное дело расследовал Следственный комитет.

По версии следствия, в ноябре 2017 года директор учреждения передал сотруднику правоохранительного органа, действующему под контролем оперативных работников, взятку в виде денег в сумме 150 тыс. рублей за информирование о планируемых проверках возглавляемого им учреждения, неотражение в соответствующих документах нарушений, выявленных в ходе таких проверок, и непринятие мер реагирования.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.