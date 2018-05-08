Антитеррористический сайт запустила власть Новосибирской области

Новый интернет-ресурс atk.nso.ru создан для широкого информирования населения о деятельности антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области, требованиях антитеррористического законодательства, правилах личной безопасности в случае возникновения террористических угроз.

Как отметил начальник управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области, руководитель аппарата АТК Алексей Кириллов, несколько дней сайт работал в тестовом режиме, специалисты аппарата комиссии занимались его наполнением. «Сейчас сайт содержит необходимую базовую информацию о работе областной АТК, все ключевые документы и рекомендации для жителей», – сообщил он.

Сайт антитеррористической комиссии (АТК) региона состоит из нескольких разделов. В разделе «Антитеррористическая комиссия» размещена информация об областной АТК – состав комиссии, положение, регламент, контакты. Раздел «Законодательство» содержит информацию о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы противодействия терроризму. В разделе «Информационные материалы» размещены рекомендации по правилам личной безопасности в различных случаях террористических угроз, при обнаружении взрывных устройств, рекомендации о мерах реагирования при обнаружении в социальных сетях противоправного контента, методические материалы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Новости о работе АТК и в целом об антитеррористической деятельности в регионе публикуются на главной странице сайта.

Антитеррористическая комиссии Новосибирской области работает в регионе уже почти 12 лет. Председателем комиссии является руководитель области Андрей Травников, сообщили в пресс-службе регионального правительства сегодня, 8 мая.