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Антитеррористический сайт запустила власть Новосибирской области

Новый интернет-ресурс рассказывает об антитеррористическом законодательстве и личной безопасности в случае террористических угроз.

8.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Антитеррористический сайт запустила власть Новосибирской области

В сентябре прошлого года Бердск подвергся серии атак лжетеррористов, которые «заминировали» в том числе здание мэрии

Новый интернет-ресурс atk.nso.ru создан для широкого информирования населения о деятельности антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области, требованиях антитеррористического законодательства, правилах личной безопасности в случае возникновения террористических угроз.

Как отметил начальник управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области, руководитель аппарата АТК Алексей Кириллов, несколько дней сайт работал в тестовом режиме, специалисты аппарата комиссии занимались его наполнением. «Сейчас сайт содержит необходимую базовую информацию о работе областной АТК, все ключевые документы и рекомендации для жителей», – сообщил он.

Сайт антитеррористической комиссии (АТК) региона состоит из нескольких разделов. В разделе «Антитеррористическая комиссия» размещена информация об областной АТК – состав комиссии, положение, регламент, контакты. Раздел «Законодательство» содержит информацию о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы противодействия терроризму. В разделе «Информационные материалы» размещены рекомендации по правилам личной безопасности в различных случаях террористических угроз, при обнаружении взрывных устройств, рекомендации о мерах реагирования при обнаружении в социальных сетях противоправного контента, методические материалы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Новости о работе АТК и в целом об антитеррористической деятельности в регионе публикуются на главной странице сайта.

Антитеррористическая комиссии Новосибирской области работает в регионе уже почти 12 лет. Председателем комиссии является руководитель области Андрей Травников, сообщили в пресс-службе регионального правительства сегодня, 8 мая.


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(1) Комментарий

  1. ВВД

    «мне страшней Рамбо из Тамбова чем Рамбо из Айовы» (с)…
    А есть сайт для защиты от реальных угроз, типа «кузяков» ряженых и прочих гопников-титушек?

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