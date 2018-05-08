Новое правительство: Медведев не взял Кудрина в кабинет министров

Отсутствие интриги относительно главной фигуры в новом правительстве — премьером предсказуемо стал Дмитрий Медведев — с лихвой компенсировали новости о других назначениях в формирующемся кабинете.

Как часто бывает в таких случаях, большинство вариантов, считавшихся в последней порции кадровых слухов наиболее вероятными, не сработали. Об этом красноречиво свидетельствовала и реакция депутатов «Единой России», на встречу с которыми в Госдуму прибыл в понедельник Дмитрий Медведев — от озадаченного молчания до откровенного веселья.

Вторым человеком в правительстве, заняв освобождаемую Игорем Шуваловым позицию, станет Антон Силуанов, передает «Интерфакс». Таким образом, министр финансов неожиданно превзошел своего предшественника на этом посту Алексея Кудрина — тот совмещал министерский пост со званием «обычного» вице-премьера.

«Предполагается, что если такая поддержка будет получена, то первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Германович Силуанов. (. . .) Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов», — сказал Медведев депутатам.

Кураторство Силуанова над экономикой — важный сигнал относительно перспектив взаимоотношений между Минфином и Минэкономразвития, которые в последние месяцы торпедируют все ключевые инициативы друг друга (хотя при назначении министром экономики заместителя Антона Силуанова — Максима Орешкина многие наблюдатели высказывали предположение, что новый руководитель поведет ведомство по много лет обсуждавшемуся пути слияния с Минфином).

Укрепляются позиции еще одного бывшего зама Кудрина: Татьяна Голикова возвращается в правительство (тут ожидания экспертов оправдались), где будет вместо Ольги Голодец курировать вопросы реализации социальной политики, трудовых отношений, пенсионного обеспечения и здравоохранения.

Теперь одной из главных интриг становится дальнейший путь Алексея Кудрина: сложно себе представить, что один из главных «тяжеловесов», чьим мнением интересуются при ключевых назначениях в экономическом блоке, себе уготовил лишь роль благосклонного наблюдателя за карьерным ростом бывших коллег.

На звание «тихая сенсация» претендует назначение Дмитрия Козака вице-премьером по ТЭК. Ветеран команды Владимира Путина всегда оставался в обойме, отвечая за такие острые вопросы, как судебная и административная реформы, сочинская Олимпиада, развитие регионов, однако столь чувствительными для доходной части бюджета темами, по крайней мере, напрямую, не занимался.

Круговорот вице-премьеров

Объявив кандидатуру Ольги Голодец на пост вице-премьера, курирующего «вопросы культуры и вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке», Дмитрию Медведеву впервые пришлось объясняться: некоторые депутаты этот кадровый маневр встретили с заметным удивлением. «Почему нет, вы считаете, женщины к спорту не способны?», — вступился за коллегу премьер.

Больше всего эмоций вызвала фамилия Виталия Мутко, которому в новом правительстве предстоит заниматься строительством и региональной политикой (то есть темами Дмитрия Козака). Весельем депутаты заразили даже премьера, который с улыбкой объяснил им этот выбор: «Мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами», а сам Мутко «человек опытный, работал в регионе, в Петербурге».

Прогнозируемое повышение получит первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов: ему достанется ряд вопросов, которые до сих пор курировал Аркадий Дворкович (транспорт, связь, цифровая экономика).

Промышленность и, возможно, самая статусная тема — энергетика отходят Дмитрию Козаку (вопреки стойким слухам о вице-премьерских полномочиях для главы Минпромторга Дениса Мантурова). Наконец, тему АПК, которую также курировал Дворкович, получит еще один «возвращенец» — Алексей Гордеев, экс-министр сельского хозяйства, ранее уже занимавший пост вице-премьера (в 2000-2004 годах).

Тематика ОПК от Дмитрия Рогозина перейдет к Юрию Борисову, ныне занимающему пост замминистра обороны. Наконец, аппаратом правительства вместо Сергея Приходько будет руководить давний соратник Медведева Константин Чуйченко, с 2008 года возглавляющий Контрольное управление президента.

Из действующих вице-премьеров глава правительства не упомянул Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина, а также Юрия Трутнева, у которого, впрочем, должность «двойной иерархии» (он одновременно является полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе).