Один дома: Годовалый малыш остался за захлопнувшейся дверью квартиры в Бердске

Незадолго до полудня 7 мая тревожное сообщение получили сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске. Родители малыша, которому всего 1,5 лет, были в панике: ребенок находится один в квартире, в которую они не могут попасть. Заклинило замок.

На место выехали спасатели и деблокировали дверь. За время, пока родителей не было дома, с ребенком ничего не случилось, медицинская помощь ему не понадобилась, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

Спасатели провели с родителями разъяснительную работу. Объяснили, что когда в семье растет малыш, замки на входных дверях должны быть надежными. А щеколда должна быть расположена на том уровне, до которого детям не дотянуться, отметил Козин.