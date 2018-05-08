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Долго ездить без номеров с договором купли-продажи больше не получится

Верховный суд подтвердил законность штрафа за езду на автомобиле без госномеров. Разбирательство шло три года.

8.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Долго ездить без номеров с договором купли продажи больше не получится

Иногда госномера теряют

Похоже, популярному способу неуплаты штрафов, а также транспортного налога приходит конец. Верховный суд подтвердил законность наложения штрафа на водителя, который ездил без номеров, но с новеньким договором купли-продажи автомобиля, передает  РГ.

Напомним, что после покупки автомобиля его обязательно надо зарегистрировать в ГИБДД. При этом автовладельцу на это дается 10 суток. То есть десять дней он может передвигаться по дорогам без номеров и без ОСАГО.

Установлен такой срок был для того, чтобы у автовладельца была возможность, например, перегнать машину домой, если он купил ее в другом регионе. Но этим тут же воспользовались очень хитрые автомобилисты. Ведь пока машина не зарегистрирована, за нее не придется платить транспортный налог. Не требуется покупать ОСАГО, проходить техосмотр. А без номеров можно смело гонять по дорогам, нарушая все, что можно. Ведь камеры автоматической фиксации не смогут распознать нарушителя. Штраф на почту не придет. Мечта любого автомобилиста. Для ее исполнения нужно только немножко расширить рамки закона для себя любимого. А именно: каждые десять дней обновлять договор купли-продажи. Главное, чтобы предыдущий автовладелец был не против. А если он родственник, то договориться не проблема.

Однако праздник непослушания у таких хитрых автомобилистов закончился. И точку в нем поставил Верховный суд. Некий С. Корума был остановлен ночью 28 мая 2015 года в Москве инспектором ДПС. В качестве документа на машину он предъявил договор купли-продажи, заключенный 25 мая 2015 г. с продавцом Е. Корума. Инспектора не убедили доводы водителя о том, что машина только три дня назад куплена, и он выписал штраф по части 1 статьи 12.1 Кодекса об административных правонарушениях, в размере 800 рублей за управление незарегистрированным автомобилем.

Корума обжаловал это в суде. Но суд установил, что автомобиль был снят с учета в сентябре 2011 года, и больше не регистрировался. Суд посчитал, что инспектор в этой ситуации был прав.

Но Корума вновь обжаловал решение в Мосгорсуде, который оставил решение в силе. Корума пошел дальше. И уже заместитель председателя Мосгорсуда в своем постановлении указывает, что данных об исполнении договора купли-продажи от 23 мая 2015 года, заключенного между родственниками, нет. Сведений о регистрации машины ни при рассмотрении жалоб судьей районного суда и судьей Московского городского суда, ни при рассмотрении настоящей жалобы не представлено. То есть автовладелец уже далеко по истечении десятидневного срока не соблаговолил зарегистрировать автомобиль. А поэтому и зампред Мосгорсуда оставил штраф в силе.

И дело дошло до Верховного суда. С момента вынесения постановления о штрафе прошло уже три года. Верховный суд решил, что нижестоящими судами дело рассмотрено всесторонне и объективно. Утверждения, что Корума мог управлять незарегистрированным автомобилем, потому что 10 дней еще не истекли, ВС отклонил. Договор купли-продажи получил надлежащую оценку нижестоящих судов. А поэтому ВС все решения оставил без изменений, а жалобу без удовлетворения.

Таким образом по косвенным признакам установлено, что автовладелец сознательно не ставил машину на учет. То, что договор заключен между родственниками, и то, что до этого автомобиль долго не ставился на учет, это явные признаки мнимости сделки. Тем более что в процессе обжалования машина так и не была поставлена на учет.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    сейчас многие покупают авто с номерами который стоит на учете и вся ответственность лежит на продавце

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