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26 645 раз по числу мирных дней после войны отожмутся в Бердске

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26 645 раз по числу мирных дней после войны отожмутся в Бердске

В акции «Рекорд Победы», которая пройдет 8 мая на площади Горького, засчитываются все отжимания.

8.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

26 645 раз по числу мирных дней после войны отожмутся в Бердске

Акция «Рекорд Победы» стартует на площади Горького 8 мая с 14.30

Международная акция «Рекорд Победы» пройдет 8 мая в Бердске. Акция подразумевает отжимание по количеству мирных дней после окончания Великой Отечественной войны, объяснила начальник отдела культуры Оксана Мокриенко. В этом году их 26 645.

— Все, кто приходит на акцию, отжимаются. Количество суммируется. Мы должны набрать 26 645 отжиманий бердчан разных поколений — детей и взрослых, — отметила Мокриенко.

Участвовать в акции смогут все желающие 8 мая на площади Горького с 14.30 до 18.00.


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