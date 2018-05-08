26 645 раз по числу мирных дней после войны отожмутся в Бердске

Международная акция «Рекорд Победы» пройдет 8 мая в Бердске. Акция подразумевает отжимание по количеству мирных дней после окончания Великой Отечественной войны, объяснила начальник отдела культуры Оксана Мокриенко. В этом году их 26 645.

— Все, кто приходит на акцию, отжимаются. Количество суммируется. Мы должны набрать 26 645 отжиманий бердчан разных поколений — детей и взрослых, — отметила Мокриенко.

Участвовать в акции смогут все желающие 8 мая на площади Горького с 14.30 до 18.00.