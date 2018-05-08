С днем радио!

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Бердское Местное отделение «ЛДПР» поздравляет всех радиозаводчан с Днём Радио!

Желаем здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, мирного неба над головой, удачи и успехов во всех благих начинаниях!

Всегда помнить и никогда не забывать легенду отечественной радиоэлектроники, наш любимый «БРЗ» (ПО»Вега»)!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П.