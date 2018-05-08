КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 2-комнатную квартиру
продам 3-х 89137170267 Ольга
Продам 2-ю на Микрорайоне! 8-913-701-2341 Алена
Продам 1 комнатную квартиру в Центре!
продам студию
продам 1-ю центр 89137170267 Ольга
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

3,2 млн рублей показал доход за 2017 год мэр Бердска

Отказывается ремонтировать дорогу в лагерь Бердска власть соседнего района

Разрушены пожарные лестницы в общежитиях Бердска

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Проверят с собаками места празднования Дня Победы в Бердске

Владимир Путин вступил в должность президента России

Повешенный труп в частном доме обнаружили спасатели в Бердске

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Сбила пешехода на «зебре» Toyota Alphard в Бердске

Последний звонок для 545 выпускников Бердска прозвенит 24 мая

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


С днем радио!

Всегда помнить и никогда не забывать легенду отечественной радиоэлектроники, наш любимый «БРЗ» (ПО»Вега»)!

8.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское местное отделение «ЛДПР»:

Бердское Местное отделение «ЛДПР» поздравляет всех радиозаводчан с Днём Радио!
Желаем здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, мирного неба над головой, удачи и успехов во всех благих начинаниях!
Всегда помнить и никогда не забывать легенду отечественной радиоэлектроники, наш любимый «БРЗ» (ПО»Вега»)!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Выложен в Сеть кинофильм «Не стареют душой», снятый 33 года назад в Бердске Грехом назвал глава РПЦ использование военной силы в целях агрессии 3,2 млн рублей показал доход за 2017 год мэр Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика