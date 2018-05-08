С днем радио!

3,2 млн рублей показал доход за 2017 год мэр Бердска
Отказывается ремонтировать дорогу в лагерь Бердска власть соседнего района
Разрушены пожарные лестницы в общежитиях Бердска
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Проверят с собаками места празднования Дня Победы в Бердске
Владимир Путин вступил в должность президента России
Повешенный труп в частном доме обнаружили спасатели в Бердске
Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Сбила пешехода на «зебре» Toyota Alphard в Бердске
Последний звонок для 545 выпускников Бердска прозвенит 24 мая