3,2 млн рублей показал доход за 2017 год мэр Бердска

Сегодня, 7 мая, на сайте бердской администрации опубликовали сведения о доходах и имуществе чиновников за 2017 год. Согласно представленной мэром Евгением Шестерниным декларации, его доход составил 3 млн 194 тыс. рублей. О продаже какого-либо имущества или доходов от акций или банковских вкладов не сообщается. Хотя из декларации главы исчез автомобиль «Прадо». Возможно, в доходы вошли средства от продажи внедорожника.

У градоначальника нет автомобиля, но есть в собственности квартира, дом, дачный участок и гараж. Супруга Шестернина получила доход в сумме 2 млн 156 тыс. рублей. Она имеет в собственности «Ниссан Мурано» 2017 года выпуска, три квартиры, земельный участок, дачный дом.

По итогам 2016 года Евгений Анатольевич задекларировал доход в размере 1 млн 197 тыс. рублей. Тогда у него был » Тойота Лэнд Крузер Прадо», две квартиры, дом, дачный участок площадью 1200 кв. метров и гараж.

У супруги мэра — две квартиры, автомобиль «Ниссан Жук» 2012 года выпуска, земельный участок, дачный дом и гараж. Ее доход за 2016 год составил 1 млн 230 тыс. рублей.

Глава соседнего Искитима Сергей Завражин, как сообщает сайт «Весь Искитим», показал доход за 2017 год в размере 1 млн 263 тыс. рублей.