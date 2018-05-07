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3,2 млн рублей показал доход за 2017 год мэр Бердска

Глава города Евгений Шестернин не имеет в собственности автомобиля, но владеет квартирой, домом, гаражом и дачным участком. За год благосостояние мэра выросло почти в три раза.

7.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.

3,2 млн рублей показал доход за 2017 год мэр Бердска

Глава Бердска Евгений Шестернин

Сегодня, 7 мая, на сайте бердской администрации опубликовали сведения о доходах и имуществе чиновников за 2017 год. Согласно представленной мэром Евгением Шестерниным декларации, его доход составил 3 млн 194 тыс. рублей. О продаже какого-либо имущества или доходов от акций или банковских вкладов не сообщается. Хотя из декларации главы исчез автомобиль «Прадо». Возможно, в доходы вошли средства от продажи внедорожника.

У градоначальника нет автомобиля, но есть в собственности квартира, дом, дачный участок и гараж. Супруга Шестернина получила доход в сумме 2 млн 156 тыс. рублей. Она имеет в собственности «Ниссан Мурано» 2017 года выпуска,  три квартиры, земельный участок, дачный дом.

По итогам 2016 года Евгений Анатольевич задекларировал доход в размере 1 млн 197 тыс. рублей. Тогда у него был » Тойота Лэнд Крузер Прадо», две квартиры, дом, дачный участок площадью 1200 кв. метров и гараж.

У супруги мэра — две квартиры, автомобиль «Ниссан Жук» 2012 года выпуска, земельный участок, дачный дом и гараж. Ее доход за 2016 год составил 1 млн 230 тыс. рублей.

Глава соседнего Искитима Сергей Завражин, как сообщает сайт «Весь Искитим», показал доход за 2017 год в размере 1 млн 263 тыс. рублей.


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(10) Комментариев

  1. Михаил

    Не слабо так доходы «мэра» и его жены подросли в период экономически сложной ситуации в стране. Очень хотелось бы знать за чей счет они так выросли, надеюсь не за наш с вами. Не плохо у него жена с «жука» на на новый «Мурано» пересела, миллиона 2,5 он стоит? У каждого из них по квартире за год ещё прибавилось… Очень интересно откуда у них такие доходы.

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  2. Аноним

    Молодец! Наварился на земельке с Проценко. Жаль только, что ещё на свободе.

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    • Аноним

      Это официальные доходы. А доходы от сделок подобных: земля-Проценко и др, КБУ-Сибиряк, КБУ-Стройрегионсервис и др, вряд ли он вносил в декларацию.

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  3. То, что я сказал

    У Шуровой тоже подросли нормально %) и мужа куда-то дела =-O

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  4. Аноним

    А вы бы хотели чтобы мэр получал прожиточный минимум? За такую рабрту и ответственность? Вот у Бадриной почему такая зарплата за какую такую деятельнлсть?

    Thumb up 1 Thumb down 7

    • Аноним

      За какую работу? По улицам проехать невозможно, яма на яме. Очереди в детский сад, в школах дети ломают друг другу позвоночники, в администрации коррупционные скандалы и кадровая чехарда. К кормушке приходят и уходят его замы, по факту ничего не делая. И за это он сам себе увеличил доход почти в 3 раза!!

      Thumb up 7 Thumb down 1

    • Михаил

      Нет, мы хотим нормального мэра, который будет выполнять все свои обязательства, а не мудрить хитрые схемы. Хорошему мэру нужно платить достойную З/П, а этому даже МРОТ жалко. На любой другой работе его бы уже давно уволили за профнепригодность.

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  5. Аноним

    У Степановой в прошлом году было в собственности 18 земельных участков! А сейчас только два. А куда делось 16? Подарила?

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  6. Аноним

    Упакованный чувачок :-D

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