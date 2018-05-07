3,2 млн рублей показал доход за 2017 год мэр Бердска

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Не слабо так доходы «мэра» и его жены подросли в период экономически сложной ситуации в стране. Очень хотелось бы знать за чей счет они так выросли, надеюсь не за наш с вами. Не плохо у него жена с «жука» на на новый «Мурано» пересела, миллиона 2,5 он стоит? У каждого из них по квартире за год ещё прибавилось… Очень интересно откуда у них такие доходы.
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Молодец! Наварился на земельке с Проценко. Жаль только, что ещё на свободе.
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Это официальные доходы. А доходы от сделок подобных: земля-Проценко и др, КБУ-Сибиряк, КБУ-Стройрегионсервис и др, вряд ли он вносил в декларацию.
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У Шуровой тоже подросли нормально и мужа куда-то дела
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Ну редкий муж так долго терпеть будет.
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А вы бы хотели чтобы мэр получал прожиточный минимум? За такую рабрту и ответственность? Вот у Бадриной почему такая зарплата за какую такую деятельнлсть?
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За какую работу? По улицам проехать невозможно, яма на яме. Очереди в детский сад, в школах дети ломают друг другу позвоночники, в администрации коррупционные скандалы и кадровая чехарда. К кормушке приходят и уходят его замы, по факту ничего не делая. И за это он сам себе увеличил доход почти в 3 раза!!
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Нет, мы хотим нормального мэра, который будет выполнять все свои обязательства, а не мудрить хитрые схемы. Хорошему мэру нужно платить достойную З/П, а этому даже МРОТ жалко. На любой другой работе его бы уже давно уволили за профнепригодность.
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У Степановой в прошлом году было в собственности 18 земельных участков! А сейчас только два. А куда делось 16? Подарила?
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Упакованный чувачок
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